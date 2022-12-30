Ідеальний святковий гарнір. Як правильно запекти картоплю в духовці

Коли головною стравою вибрали м'ясну страву, до неї має бути гідний гарнір.

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На святковому столі зазвичай завжди є основна страва, і зазвичай це м'ясо, птиця або риба. До нього, очевидно, потрібний гідний гарнір. І запечена картопля підійде якнайкраще.

І якщо дотримуватися кількох простих правил, то з простої картоплі вийде страва ресторанного рівня, яку ви напевно захочете приготувати й потім, не тільки на свято.

Запечена картопля

Інгредієнти:

Картопля — 1 кг;

Декілька гілочок розмарину;

Часник — п'ять зубчиків;

Сіль, оливкова олія, топлене масло.

Для початку потрібно вибрати правильну картоплю: з високим вмістом крохмалю. Чим більше крохмалю, тим менше вологи в м'якоті – така картопля в духовці виходить розсипчастою та ніжною. Її зазвичай ще називають "картопля для смаження".

Чистити її ми не будемо, тому вибирайте картоплю без видимих пошкоджень. І нарізати її потрібно на однакові шматочки, щоб вони готувалися одночасно та не підгорали.

Спочатку миємо та ріжемо картоплю на шматочки. Джеймі Олівер вважає, що ідеальний розмір — чверть курячого яйця.

Картоплю треба трохи приварити. Для цього складаємо її в каструлю з підсоленою водою та варимо близько семи хвилин після закипання до напівготовності.

Воду зливаємо, каструлю з картоплею накриваємо кришкою та ставимо на найменший вогонь хвилин на п'ять, щоб видалити всю рідину. Потім кілька разів струшуємо, щоб скибочки вкрилися крохмалем.

Далі застиляємо лист пергаментом, змішуємо на ньому дві столові ложки топленого масла і дві ложки оливкової олії. В принципі можна обійтися тільки оливковою олією. Зубчики часнику тиснемо плоскою стороною ножа прямо в шкірці та кладемо на лист, туди ж відправляємо й гілочки розмарину. Злегка розігріваємо лист і викладаємо картоплю. Печемо за 200 градусах близько пів години, перевертаючи пару разів, щоб вона пропікалася рівномірно та забирала в себе аромати часнику та розмарину.

Перед подачею посипаємо крупною сіллю. Часник і розмарин викидаємо.

До такої картоплі ідеально підійде запечене в духовці м'ясо. Як приготувати на святковий стіл запашну свинину, Фокус розповідав раніше. Це простий рецепт дуже смачної страви.