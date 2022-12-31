Просто та смачно. Рецепт запеченого стегенця

Очевидно, що на святковому столі має бути центральна страва. І добре, коли це великий та соковитий шматок м'яса.

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Багато хто побоюється запікати м'ясо, боячись, що воно вийде сухуватим або прісним. Але в цьому нема нічого складного. Потрібні лише духовка, м'ясо і близько двох годин на приготування.

Смачне запечене стегенце вийде, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Запечене стегенце

інгредієнти

Свиняче стегно — 1,5 кг;

Часник — 4 голівки;

Оливкова олія, чебрець, лавровий лист, сіль, мелений чорний перець.

Змішайте в мисці оливкову олію, мелений перець та сіль. Натріть цією сумішшю стегно і залиште хвилин на десять.

Після цього візьміть кулінарну нитку і обв'яжіть нею м'ясо, щоб воно зберігало форму під час запікання. Під нитку запихайте гілочки чебрецю і лавровий лист. Зазвичай на це йде вісім листків.

Розігрійте духовку до 200 градусів, покладіть стегно на лист, обклавши його головками часнику. Накрийте фольгою та запікайте хвилин сорок.

Після фольгу зніміть та запікайте вже без неї. Шматок м'яса такого розміру зазвичай запікається близько години або годину з половиною.

Печений часник подавайте на гарнір.

Також до м'яса можна приготувати часниковий соус. Змішайте печений часник з оливковою олією, лимонним соком, дрібно нарубаною петрушкою та сіллю.

Також ви можете приготувати запечену буженину з яблуками та сухофруктами. Це займе трохи більше часу і для м'яса доведеться приготувати маринад, але результат того вартий.

А ідеальним гарніром до м'яса стане правильно запечена картопля. Щоб він вийшов ароматним і з пікантною скоринкою, його потрібно заздалегідь відварити.