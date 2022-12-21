Салати, гаряче та закуски. Найкраще новорічне меню за 2000 гривень

Якщо ви плануєте запросити гостей та накрити святковий стіл та розраховуєте на 2000 гривень, то меню вийде досить різноманітним.

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Кожен, хто хоч раз влаштовував у себе новорічну вечірку для рідних та друзів, знає на власному досвіді, що найскладніше — це скласти меню святкового столу та все приготувати вчасно.

Якщо ви розраховуєте витратити на святковий стіл на Новий рік 2023 року близько 2000 гривень, то меню вийде досить різноманітним, а стіл — шикарним.

Вже зараз можна купити базові продукти, які спокійно дочекаються своєї години в холодильнику або кухонній шафі. Це консерви: горошок, кукурудза, мариновані огірки, словом будь-які консерви, які ви плануєте використовувати, а також картопля, морква, майонез (якщо не плануєте готувати його самостійно) та різдвяний кекс. Вони вже зараз продаються в супермаркетах і позбавлять вас необхідності думати про десерт.

Отже, до новорічного меню за 2000 гривень увійшли: салат "Олів'є", салат "Мімоза", фаршировані яйця з тунцем, рулетики з лаваша з червоною рибою та запечена буженина з яблуками та сухофруктами.

Салат "Олів'є"

[ + – ] Салат "Олів'є" з оригінальним інгредієнтом Фото: Getty

Спробуйте оновити старий добрий рецепт класичного олів'є, змінивши інгредієнт: картопля. І салат вийде ще смачніше.

Інгредієнти:

Чотири сирі картоплини;

Варена морква — 2 шт.;

Варені круто курячі яйця — 4 шт.;

Шинка чи ковбаса — 300-400 г;

Зелений горошок — 1 банка;

Мариновані невеликі огірки — 10 шт.;

Зелена цибуля — 1 пучок;

Рослинна олія для смаження картоплі, майонез, сіль та перець до свого смаку.

Картоплю наріжте маленькими кубиками й обсмажте у великій кількості олії до золотистого кольору, потім дістаньте зі сковороди. Можна викласти його на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.

Моркву, огірки, шинку та яйця наріжте маленькими кубиками, цибулю дрібно порізати. Усі інгредієнти, у тому числі картоплю, змішайте в глибокій мисці, посоліть, поперчіть та заправте майонезом.

Салат "Мімоза"

[ + – ] Салат "Мімоза" Фото: Getty

Салат "Мімоза" така ж класика новорічного столу, як і "Олів'є", але його часто готують з рибними консервами, не вказуючи, яким саме віддати перевагу. Але якщо взяти консервований тунець у власному соку, то класичний рецепт заграє по-новому.

Інгредієнти:

Дві великі картоплини;

Дві відварені моркви;

Три варені круто яйця;

Тунець консервований — 200 г;

Одна цибулина;

Сир твердий — 150 г;

Лимонний сік — 1 ч. л.;

Цукор, майонез, сіль.

Відваріть картоплю і моркву в мундирі, дайте охолонути і почистіть. Натріть їх у великій тертці.

Також натріть на великій тертці сир. Варені круто яйця почистіть і відокремте жовтки від білків. Натріть окремо на великій тертці.

Замаринуйте цибулю. Для цього його потрібно посипати цукром та полити лимонним соком. Добре перемішайте і дайте постояти п'ять хвилин.

Розімніть тунець вилкою і починайте збирати салат. Найкраще це зробити за допомогою кулінарного кільця. Традиційно "Мімозу" викладають шарами.

Перший шар — це картопля, змастіть її майонезом і злегка присоліть. Другий шар — морква. Третій шар — яєчні білки. Четвертий шар — риба. Викладіть її товстим шаром, а нагору покладіть мариновану цибулю. Зверху ще шар моркви. Тепер трохи все утрамбуйте та змастіть майонезом. Наступний шар тертого сиру, а поверх нього знову тонкий шар майонезу. Останній етап — шар варених натертих жовтків. Кожен шар трохи змащуйте майонезом. Залиште його холодильнику на пару годин, щоб просочився.

Фаршировані яйця з тунцем

[ + – ] Фаршировані яйця Фото: Getty Images

З недавніх пір яйця стали дорогим задоволенням, але якщо ви любите цю закуску, то не варто собі відмовляти. Фаршировані яйця — класична закуска, але її можна приготувати на Новий рік 2023, якщо вибрати вишуканіші інгредієнти. Подавати цю закуску слід негайно, це той випадок, коли краще приготувати менше, але щоб було свіжим. Зробіть заздалегідь заготівлю із варених яєць та окремо начинку. Тоді нова порція закуски забере у вас лише кілька хвилин.

Інгредієнти:

Шість курячих яєць;

Консервований тунець у власному соку — 1 банка;

Каперси — 25 г;

Майонез — 2 ст. л.;

Дві гілочки петрушки;

Сіль та червона ікра для прикраси, якщо хочете.

Відваріть яйця круто. Для цього опустіть їх у киплячу воду і варіть щонайменше 15 хвилин.

Готові яйця остудіть у холодній воді, почистіть і розріжте навпіл. Жовтки дістаньте та покладіть у чашу блендера. До жовтків додайте майонез, дрібно порізану петрушку, м'ясо тунця, каперси (12 штук відкласти для прикраси), посоліть і пробийте, поки маса не стане однорідною.

Викладіть начинку половинки білків за допомогою ложки або кондитерського мішка з насадкою.

На кожне яйце викладіть трохи червоної ікри (якщо хочете) та один каперс.

Рулетики з лаваша з червоною рибою

[ + – ] Рулетики з лавашем Фото: Скриншот

Солона риба та домашній сир — ідеальне поєднання, а свіжий огірок надає свіжості. До того ж їх зручно тримати в руках.

Інгредієнти:

Один тонкий лаваш;

Слабосолона червона риба — 200 г;

Свіжі огірки — 400 г;

Домашній сир — 150 г;

Сметана, або йогурт — 60 г;

Кріп — 15 г.

Спочатку підготуйте інгредієнти: дрібно поріжте кріп, наріжте огірки тонкими стрічками за допомогою овочечистки. Наріжте рибу тонкими скибочками. Змішайте сирний сир, сметану та кріп. Намажте лаваш сирною сумішшю. Викладіть рибу. Потім викладіть огірок. Скрутіть лаваш у ковбаску та наріжте на рулети.

Запечена буженина з яблуками та сухофруктами

[ + – ] Буженина з начинкою — ідеальна для новорічного столу 2023 Фото: Getty Images

Велика м'ясна страва обов'язково для новорічного столу. І немає нічого кращого, ніж великий шматок запеченого м'яса. А якщо це буженина з начинкою в глазурі — то це вибір поза конкуренцією. Готувати його нескладно, лише довго, але результат — дивовижний. До того ж начинка може стати самостійною закускою.

Інгредієнти:

Свиняча корейка — 1,4 кг;

Чорний перець горошком — половинка чайної ложки;

Насіння коріандру — половинка чайної ложки;

Оливкова олія — 30 мл;

Цукор — 2 ст. л.;

Одна цибулина;

Вершкове масло — 50 г;

Рослинна олія — 50 мл;

Дві гілочки розмарину;

Печериці — 150 г;

Одне зелене яблуко;

Лимонний сік;

Курага — 50 г;

Родзинки, або сушена журавлина — 50 г;

Сир бринза — 100 г;

Один апельсин;

Мед — дві ст. л.;

Соєвий соус — 1 ст. л.;

Перець чилі — 1 штука;

Сіль, мелений чорний перець.

Для початку приготуйте маринад. У каструлі змішайте 2 літри води, додайте 4 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, коріандр, перець горошком та оливкову олію. Доведіть маринад до кипіння, дайте покипіти хвилин п'ять і зніміть із вогню. Повністю остудіть. Укладіть м'ясо в маринад і відправте на ніч у холодильник.

Приготуйте начинку. Дрібно наріжте цибулю. Розігрійте в сковороді суміш вершкового масла та рослинної олії, додайте розмарин і цибулю, обсмажуйте пару хвилин, поки цибуля не стане прозорою. Наріжте печериці скибочками і додайте до цибулі з розмарином, обсмажуйте хвилин сім. В кінці додайте дрібно нарізану курагу, родзинки, нарізані кубиками яблуко, перемішайте, збризкайте лимонним соком і остудіть. Додайте у фарш тертий сир, перемішайте, посоліть і поперчіть.

Тепер приготуйте глазур для буженини. Натріть цедру з одного апельсина і вичавте з нього сік. Розігрійте в сотейнику апельсиновий сік, додайте цедру, мед, соєвий соус та дрібно нарізаний перець чилі. Доведіть суміш до кипіння і дайте їй покипіти, доки вона не загусне.

Поставте решітку в центрі духовки, під неї помістіть деко з високими бортами. Розігрійте духовку до 250 градусів. Корейку ретельно обітріть від маринаду, покладіть на дошку жирною стороною вгору і зробіть на ній надрізи навхрест.

Зробіть уздовж всього шматка надріз глибиною 2 см, не доходячи до країв 3–5 см. Зануріть ніж у розріз і зробити всередині шматка неглибокі симетричні надрізи, щоб увійшло більше фаршу.

Наповніть буженину фаршем, обв'яжіть м'ясо шпагатом, покладіть на решітку надрізом вгору і засуньте в духовку. Через 10 хвилин зменште температуру духовки до 120 градусів. Вийміть м'ясо і змастіть його апельсиновою глазур'ю. Готуйте півтори години, іноді змащуючи буженину глазур'ю.

Якщо у вас залишилися сили, ви можете приготувати на Новий рік 2023 р. ароматний пиріг з мандаринами.