Салаты, горячее и закуски. Лучшее новогоднее меню за 2000 гривен

Если вы планируете пригласить гостей и накрыть праздничный стол и рассчитываете на 2000 гривен, то меню получится довольно разнообразным.

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Каждый, кто хоть раз устраивал у себя новогоднюю вечеринку для родных и друзей, знает на собственном опыте, что самое сложное – это составить меню праздничного стола и все приготовить вовремя.

Если вы рассчитываете потрать на праздничный стол на Новый год 2023 около 2000 гривен, то меню получится довольно разнообразным, а стол – шикарным.

Уже сейчас можно закупить базовые продукты, которые спокойно дождутся своего часа в холодильнике или кухонном шкафу. Это консервы: горошек, кукуруза, маринованные огурцы, словом любые консервы, которые вы планируете использовать, а также картофель, морковь, майонез (если не планируете готовить его самостоятельно), и рождественский кекс. Они уже сейчас продаются в супермаркетах и избавят вас от необходимости думать о десерте.

Итак, в новогоднее меню за 2000 гривен вошли: салат "Оливье", салат "Мимоза", фаршированные яйца с тунцом, рулетики из лаваша с красной рыбой и запеченная буженина с яблоками и сухофруктами.

Салат "Оливье"

[ + – ] Салат "Оливье" с оригинальным ингредиентом Фото: Getty

Попробуйте обновить старый добрый рецепт классического оливье, изменив всего ингредиент: картофель. И салат получится еще вкуснее.

Ингредиенты:

Четыре сырые картофелины;

Вареная морковь – 2 шт;

Вареные вкрутую куриные яйца – 4 шт;

Ветчина или колбаса – 300-400 гр;

Зеленый горошек – 1 банка;

Маринованные небольшие огурцы – 10 шт;

Зеленый лук – 1 пучок;

Растительное масло для жарки картофеля, майонез, соль и перец по вкусу.

Картошку нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в большом количестве растительного масла до золотистого цвета, затем достаньте из сковороды. Можно выложить его на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.

Морковь, огурцы, ветчину и яйца нарежьте маленькими кубиками, лук мелко порезать. Все ингредиенты, в том числе картошку, смешайте в глубокой миске, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Салат "Мимоза"

[ + – ] Салат "Мимоза" Фото: Getty

Салат "Мимоза" такая же классика новогоднего стола, как и "Оливье", но его часто готовят с рыбными консервами, не указывая, каким именно отдать предпочтение. Но если взять консервированный тунец в собственном соку, то классический рецепт "заиграет" по-новому.

Ингредиенты:

Две крупные картофелины;

Две отварные морковки;

Три вареных вкрутую яйца;

тунец консервированный — 200 гр;

Одна луковица;

Сыр твердый — 150 гр;

лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар, майонез, соль.

Отварите картошку и морковку в мундире, дайте остыть и почистите. Натрите их на крупной терке.

Также натрите на крупной терке сыр. Вареные вкрутую яйца почистите и отделите желтки от белков. Натрите по отдельности на крупной терке.

Замаринуйте лук. Для этого его нужно посыпать сахаром и полить лимонным соком. Хорошо перемешайте и дайте постоять минут пять.

Разомните тунец вилкой и начинайте собирать салат. Лучше это сделать с помощью кулинарного кольца. Традиционно "Мимозу" выкладывают слоями.

Первый слой — это картофель, смажьте его майонезом и слегка присолите. Второй слой — морковь. Третий слой — яичные белки. Четвертый слой — рыба. Выложите ее толстым слоем, а наверх положите маринованный лук. Сверху — еще слой моркови. Теперь немного все утрамбуйте и смажьте майонезом. Следующий — слой тертого сыра, а поверх него — опять тонкий слой майонеза. Последний этап — слой вареных натертых желтков. Каждый слой слегка смазывайте майонезом. Оставьте его холодильнике на пару часов, чтобы пропитался.

Фаршированные яйца с тунцом

[ + – ] Фаршированные яйца Фото: Getty Images

С недавних пор яйца стали дорогим удовольствием, но если вы любите эту закуску, то не стоит в ней себе отказывать. Фаршированные яйца – классическая закуска, но ее можно приготовить по-новому на Новый год 2023, если выбрать более изысканные ингредиенты. Подавать эту закуску следует немедленно, это тот случай, когда лучше приготовить меньше, но чтобы все было свежим. Сделайте заранее заготовку из вареных яиц и отдельно начинку. Тогда новая порция закуски отнимет у вас всего пару минут.

Ингредиенты:

Шесть куриных яиц;

Консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

Каперсы — 25 гр;

Майонез — 2 ст. л.;

Две веточки петрушки;

Соль и красная икра для украшения, если хотите.

Отварите яйца вкрутую. Для этого опустите их в кипящую воду и варите минимум 15 минут.

Готовые яйца остудите в холодной воде, почистите и разрежьте пополам. Желтки достаньте и положите в чашу блендера. К желткам добавьте майонез, мелко порезанную петрушку, мясо тунца, каперсы (12 штук отложить для украшения), слегка посолите и пробейте, пока масса не станет однородной.

Выложите начинку в половинки белков при помощи ложки или кондитерского мешка с насадкой.

На каждое яйцо выложите немного красной икры (если хотите) и один каперс.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

[ + – ] Рулетики с лавашом Фото: Скриншот

Соленая рыба и творожный сыр — идеальное сочетание, а свежий огурец придает свежести. К тому же, их удобно держать в руках.

Ингредиенты:

Один тонкий лаваш;

Слабосоленая красная рыба — 200 гр;

Свежие огурцы — 400 гр;

Творожный сыр — 150 гр;

Сметана, или йогурт — 60 гр;

Укроп — 15 гр.

Сначала подготовьте ингредиенты: мелко порежьте укроп, нарежьте огурцы тонкими лентами с помощью овощечистки. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками. Смешайте творожный сыр, сметану и укроп. Намажьте лаваш творожной смесью. Выложите рыбу. Следом выложите огурец. Скрутите лаваш в колбаску и нарежьте на рулеты.

Запеченная буженина с яблоками и сухофруктами

[ + – ] Буженина с начинкой - идеальна для новгоднего стола 2023 Фото: Getty Images

Большое мясное блюдо – обязательно для новогоднего стола. И нет ничего лучше, чем большой кусок запеченного мяса. А если это буженина с начинкой в глазури – то это выбор вне конкуренции. Готовить его несложно, только долго, но результат – изумительный. К тому же, начинка может стать и самостоятельной закуской.

Ингредиенты:

Свиная корейка — 1,4 кг;

Черный перец горошком – половинка чайной ложки;

Семена кориандра – половинка чайной ложки;

Оливковое масло — 30 мл;

Сахар — 2 ст. л.;

Одна луковица;

Сливочное масло — 50 гр;

Растительное масло — 50 мл;

Две веточки розмарина;

Шампиньоны — 150 гр;

Одно зеленое яблоко;

Лимонный сок;

Курага — 50 гр;

Изюм, или сушеная клюква — 50 гр;

Сыр брынза — 100 гр;

Один апельсин;

Мед — две ст. л.;

Соевый соус — 1 ст. л.;

Перец чили — 1 штука;

Соль, молотый черный перец.

Для начала приготовьте маринад. В кастрюле смешайте 2 литра воды, добавить 4 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, кориандр, перец горошком и оливковое масло. Доведите маринад до кипения, дайте покипеть минут пять и снимите с огня. Полностью остудите. Уложите мясо в маринад и отправьте на ночь в холодильник.

Приготовьте начинку. Мелко нарежьте лук. Разогрейте в сковороде смесь сливочного и растительного масла, добавьте розмарин и лук, обжаривайте пару минут пока лук не станет прозрачным. Нарежьте шампиньоны ломтиками и добавьте к луку с розмарином, обжаривайте минут семь. В конце добавьте мелко нарезанную курагу, изюм, нарезанное кубиками яблоко, перемешайте, сбрызните лимонным соком и остудите. Добавьте в фарш тертый сыр, перемешайте, посолите и поперчите.

Теперь приготовьте глазурь для буженины. Натрите цедру с одного апельсина и выжмите из него сок. Разогрейте в сотейнике апельсиновый сок, добавьте цедру, мед, соевый соус и мелконарезанный перец чили. Доведите смесь до кипения и дайте ей покипеть, пока она не загустеет.

Поставьте решетку в центре духовки, под нее поместитепротивень с высокими бортами. Разогрейте духовку до 250 градусов. Корейку тщательно оботрите от маринада, уложите на доску жирной стороной вверх и сделайте на ней надрезы крест-накрест.

Сделайте вдоль всего куска надрез глубиной 2 см, не доходя до краев 3–5 см. Погрузите нож в разрез и сделать внутри куска неглубокие симметричные надрезы, чтобы вошло больше фарша.

Наполните буженину фаршем, обвяжите мясо шпагатом, уложите на решетку надрезом вверх и засуньте в духовку. Через 10 минут убавьте температуру духовки до 120 градусов. Выньте мясо и смажьте его апельсиновой глазурью. Готовьте полтора часа, время от времени смазывая буженину глазурью.

Если у вас остались силы, вы можете приготовить на Новый год 2023 ароматный пирог с мандаринами.