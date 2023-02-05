Корисна заготовка. Як приготувати смачну тушкованку в духовці

Тушкованку можна зробити з будь-якого м'яса, головне підібрати правильні спеції.

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Тушкованка — це корисна м'ясна заготовка, особливо в нинішніх умовах. Вона довго зберігається, її можна додати в будь-який гарнір та її нескладно готувати.

Головне підібрати спеції до м'яса. До яловичини добре підходять чорний і запашний перець з лавровим листком, також можна додати таку екзотичну спецію, як бадьян. Якщо готуєте тушкованку з баранини — то до неї підійде ялівець та зіра, а до свинячої окрім перцю підійде також кардамон. До курячої тушкованки також підійдуть запашний перець горошком і чорний перець.

Тушкованка зі свинини

Інгредієнти:

свинина – 1 кг;

сіль, чорний перець горошком, запашний перець, лавровий лист, гвоздика.

Для тушкованки краще брати стегенце, лопатку, словом частини туші із жирком. Ріжемо м'ясо на порційні шматки й укладаємо на дно казана або великої каструлі поверх шару спецій: чорного перцю горошком, запашного перцю, лаврового листа і гвоздики.

Найжирніші шматочки вкладаємо на дно, щоб вони першими пустили жир, поверх шар — спецій. Останній шар м'яса тільки солимо. Закриваємо кришкою, ставимо в духовку, розігріту до помірної температури і тушкуємо майже чотири години. Після цього часу дістаємо каструлю з духовки, перемішуємо, пробуємо, чи вистачає солі. І повертаємо в духовку ще на чотири години.

Після вкладаємо в банки доверху, накриваємо, або закочуємо простерилізованими в окропі кришками.

Насамкінець потрібно простерилізувати готові банки з тушкованкою. На дно каструлі покладіть рушник. Банки треба поставити в каструлю з водою кришками вверх (щоб вода доходила майже до середини банок), накрити кришкою, довести воду до кипіння, зменшити вогонь і почекати пів години. Вода кипіти не повинна, інакше закипить і вміст банок.

Потім треба дістати готові банки з тушкованкою. Кришки трохи надулись через внутрішній тиск, тож їх треба перевернути вгору дном, поставити на тверду поверхню та укутати рушником, щоб вони повільніше остигали.

Банки з тушкованкою, які повністю охололи, краще зберігати в холодильнику, але там вони зберігатимуться довгі місяці.

А зі свинячого стегенця в духовці також можна приготувати просту і дуже смачну страву: запечений окіст зі спеціями. Вона ідеально підійде для святкового столу.