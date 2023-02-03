Десерт без сахара: яблочный зефир в домашних условиях

Такой десерт точно не навредит вашей фигуре.

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Обычно зефир готовят из фруктово-ягодного пюре со взбитым яичным белком и сахаром. Однако, если вы не употребляете в пищу сахар, то предлагаем вам рецепт на основе меда.

Главное – правильно взбить белки и подготовить основу из воды и агар-агара, которая и загустит всю смесь.

Ингредиенты:

Яичный белок — 2 шт.

Мед — 2 ч. л.

Вода — 1/2 стакана

Яблоки — 3 шт.

Агар-агар — 10 г

Способ приготовления:

Яблоки помойте, разрежьте и удалите сердцевины. Выложите половинки на противень и отправьте запекаться в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.

Затем достаньте, немного остудите и снимите кожуру, а саму мякоть разомните вилкой или с помощью блендера в пюре. Смешайте яблочное пюре с медом.

Отдельно взбейте белки до жестких пиков и, не прекращая взбивать, введите в них яблочное пюре.

Растворите в воде агар-агар, доведите до кипения постоянно помешивая. Прокипятите 2-3 минуты.

Медленно введите горячий агар-агар в смесь белков и пюре, постоянно взбивая.

Получившуюся смесь переложите в кондитерский мешок и с его помощью выложите зефиринки на противень, застеленный пергаментом.

Оставьте зефир застывать в холодном месте на 12 часов. Приятного аппетита!

Напомним, рецепт домашних конфет "Кокосовый лед".