Еда
Десерт без сахара: яблочный зефир в домашних условиях
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Такой десерт точно не навредит вашей фигуре.
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Обычно зефир готовят из фруктово-ягодного пюре со взбитым яичным белком и сахаром. Однако, если вы не употребляете в пищу сахар, то предлагаем вам рецепт на основе меда.
Главное – правильно взбить белки и подготовить основу из воды и агар-агара, которая и загустит всю смесь.
Ингредиенты:
- Яичный белок — 2 шт.
- Мед — 2 ч. л.
- Вода — 1/2 стакана
- Яблоки — 3 шт.
- Агар-агар — 10 г
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, разрежьте и удалите сердцевины. Выложите половинки на противень и отправьте запекаться в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.
- Затем достаньте, немного остудите и снимите кожуру, а саму мякоть разомните вилкой или с помощью блендера в пюре. Смешайте яблочное пюре с медом.
- Отдельно взбейте белки до жестких пиков и, не прекращая взбивать, введите в них яблочное пюре.
- Растворите в воде агар-агар, доведите до кипения постоянно помешивая. Прокипятите 2-3 минуты.
- Медленно введите горячий агар-агар в смесь белков и пюре, постоянно взбивая.
- Получившуюся смесь переложите в кондитерский мешок и с его помощью выложите зефиринки на противень, застеленный пергаментом.
- Оставьте зефир застывать в холодном месте на 12 часов. Приятного аппетита!
Напомним, рецепт домашних конфет "Кокосовый лед".