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Десерт без цукру: яблучний зефір у домашніх умовах

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Фото: Getty Images | Яблучний зефір

Такий десерт точно не зашкодить вашій фігурі.

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Зазвичай зефір готують із фруктово-ягідного пюре із збитим яєчним білком і цукром. Однак, якщо ви не вживаєте в їжу цукор, то пропонуємо вам рецепт на основі меду.

Головне — правильно збити білки та підготувати основу з води та агар-агару, яка й зробить густою всю суміш.

Інгредієнти:

  • яєчний білок — 2 шт.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • вода — 1/2 склянки;
  • яблука — 3 шт.;
  • агар-агар — 10 г.

Спосіб приготування:

  • Яблука помийте, розріжте та видаліть серцевини. Викладіть половинки на деко та відправте запікатися в попередньо розігріту до 150 градусів духовку на 20 хвилин.
  • Потім дістаньте, трохи остудіть і зніміть шкірку, а саму м'якоть розімніть виделкою або за допомогою блендера в пюре. Змішайте яблучне пюре з медом.
  • Окремо збийте білки до жорстких піків і, не припиняючи збивати, введіть яблучне пюре в них.
  • Розчиніть у воді агар-агар, доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятіть 2-3 хвилини.
  • Повільно введіть гарячий агар-агар у суміш білків і пюре, постійно збиваючи.
  • Суміш, що вийшла, перекладіть в кондитерський мішок і з його допомогою викладіть зефіринки на деко, застелене пергаментом.
  • Залишіть зефір застигати у холодному місці на 12 годин. Смачного!

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