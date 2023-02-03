Десерт без цукру: яблучний зефір у домашніх умовах

Такий десерт точно не зашкодить вашій фігурі.

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Зазвичай зефір готують із фруктово-ягідного пюре із збитим яєчним білком і цукром. Однак, якщо ви не вживаєте в їжу цукор, то пропонуємо вам рецепт на основі меду.

Головне — правильно збити білки та підготувати основу з води та агар-агару, яка й зробить густою всю суміш.

Інгредієнти:

яєчний білок — 2 шт.;

мед — 2 ч. л.;

вода — 1/2 склянки;

яблука — 3 шт.;

агар-агар — 10 г.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, розріжте та видаліть серцевини. Викладіть половинки на деко та відправте запікатися в попередньо розігріту до 150 градусів духовку на 20 хвилин.

Потім дістаньте, трохи остудіть і зніміть шкірку, а саму м'якоть розімніть виделкою або за допомогою блендера в пюре. Змішайте яблучне пюре з медом.

Окремо збийте білки до жорстких піків і, не припиняючи збивати, введіть яблучне пюре в них.

Розчиніть у воді агар-агар, доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Прокип'ятіть 2-3 хвилини.

Повільно введіть гарячий агар-агар у суміш білків і пюре, постійно збиваючи.

Суміш, що вийшла, перекладіть в кондитерський мішок і з його допомогою викладіть зефіринки на деко, застелене пергаментом.

Залишіть зефір застигати у холодному місці на 12 годин. Смачного!

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