Без выпечки и замеса теста. Рецепт нарядного торта "Битое стекло"

Торт получается яркий, нежный и очень красивый. А вкус точно вас удивит.

Related video

Торт "Битое стекло" не требует выпечки и для него не нужно месить тесто

Яркий и нежный торт "Битое стекло" не требует выпечки и долгого замешивания теста. Но получается он очень интересным на вкус. Ведь делается он из фруктового и сметанного желе. Если хочется приготовить бисквит для основы – то это тоже укладывается в рецептуру, но чаще всего его делают с печеньем.

По желанию в него можно добавить любые фрукты и ягоды, например, киви, вишню или банан.

Торт "Битое стекло"

Ингредиенты:

Сметана 30% — 500 гр;

Сахар — 200 гр;

Печенье — 200 гр;

Желатин — 10 гр;

Желе — три упаковки разных цветов;

Фрукты по желанию.

Основу лучше всего делать из сладких крекеров. Но вы можете взять любое сладкое печенье, которое вам по душе, хоть с орехами.

Но для начала нужно приготовить желе. Сам торт делать очень легко, но придется подождать, пока желе застынет.

Цветное желе должно быть плотным и упругим, значит нужно использовать меньше воды, чем указано в рецепте. Смешайте разноцветное желе по своему вкусу, разлейте его по формочкам и отправьте застывать в холодильник.

Когда желе полностью застыло, приготовьте сметанное желе. Залейте 10 грамм желатина водой комнатной температуры и оставьте на 30 минут. Тем временем взбейте сметану с сахаром до пышной пены миксером. Добавьте разбухший желатин и снова хорошенько перемешайте.

Разноцветное желе достаньте из форм и нарежьте кубиками. Если оно пристало к стенкам миски, просто окуните ее в горячую воду, и желе легко отстанет.

Во взбитый сметанный крем добавьте кубики желе и аккуратно перемешайте.

Печенье разломайте и уложите на дно формы, сверху вылейте сметанную массу с кусочками желе. Отправьте в холодильник, пока торт не застынет.

Также вы можете приготовить вкуснейший творожный торт с лаймом. Лайм придает торту пикантную кислинку и аромат. А для коржа используется все то же печенье.