Без выпечки и замеса теста. Рецепт нарядного торта "Битое стекло"
Торт получается яркий, нежный и очень красивый. А вкус точно вас удивит.
Торт "Битое стекло" не требует выпечки и для него не нужно месить тесто
Яркий и нежный торт "Битое стекло" не требует выпечки и долгого замешивания теста. Но получается он очень интересным на вкус. Ведь делается он из фруктового и сметанного желе. Если хочется приготовить бисквит для основы – то это тоже укладывается в рецептуру, но чаще всего его делают с печеньем.
По желанию в него можно добавить любые фрукты и ягоды, например, киви, вишню или банан.
Торт "Битое стекло"
Ингредиенты:
- Сметана 30% — 500 гр;
- Сахар — 200 гр;
- Печенье — 200 гр;
- Желатин — 10 гр;
- Желе — три упаковки разных цветов;
- Фрукты по желанию.
Основу лучше всего делать из сладких крекеров. Но вы можете взять любое сладкое печенье, которое вам по душе, хоть с орехами.
Но для начала нужно приготовить желе. Сам торт делать очень легко, но придется подождать, пока желе застынет.
Цветное желе должно быть плотным и упругим, значит нужно использовать меньше воды, чем указано в рецепте. Смешайте разноцветное желе по своему вкусу, разлейте его по формочкам и отправьте застывать в холодильник.
Когда желе полностью застыло, приготовьте сметанное желе. Залейте 10 грамм желатина водой комнатной температуры и оставьте на 30 минут. Тем временем взбейте сметану с сахаром до пышной пены миксером. Добавьте разбухший желатин и снова хорошенько перемешайте.
Разноцветное желе достаньте из форм и нарежьте кубиками. Если оно пристало к стенкам миски, просто окуните ее в горячую воду, и желе легко отстанет.
Во взбитый сметанный крем добавьте кубики желе и аккуратно перемешайте.
Печенье разломайте и уложите на дно формы, сверху вылейте сметанную массу с кусочками желе. Отправьте в холодильник, пока торт не застынет.
Также вы можете приготовить вкуснейший творожный торт с лаймом. Лайм придает торту пикантную кислинку и аромат. А для коржа используется все то же печенье.