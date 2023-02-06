Без випічки та замісу тіста. Рецепт святкового торта "Бите скло"

Торт виходить яскравий, ніжний та дуже красивий. А смак точно вас здивує.

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Торт "Бите скло" не вимагає випічки і для нього не потрібно місити тісто

Яскравий та ніжний торт "Бите скло" не вимагає випікання і довгого замішування тіста. Але виходить він дуже цікавим на смак. Адже робиться він із фруктового та сметанного желе. Якщо хочеться приготувати бісквіт для основи — це теж входить у рецептуру, але найчастіше його роблять з печивом.

За бажанням до нього можна додати будь-які фрукти та ягоди, наприклад, ківі, вишню або банан.

Торт "Бите скло"

Інгредієнти:

Сметана 30% — 500 г;

Цукор — 200 г;

Печиво — 200 г;

Желатин — 10 г;

Желе — три упаковки різних кольорів;

Фрукти на бажання.

Основу найкраще робити із солодких крекерів. Але ви можете взяти будь-яке солодке печиво, яке вам до вподоби, хоч із горіхами.

Але для початку потрібно приготувати желе. Сам торт робити дуже легко, але доведеться почекати, поки желе застигне.

Кольорове желе має бути щільним і пружним, отже, потрібно використовувати менше води, ніж зазначено в рецепті. Змішайте різнокольорове желе на свій смак, розлийте його за формами і відправте застигати в холодильник.

Коли желе повністю завмерло, приготуйте сметанне желе. Залийте 10 грамів желатину водою кімнатної температури та залиште на 30 хвилин. Тим часом збийте сметану із цукром до пишної піни міксером. Додайте набряклий желатин і знову добре перемішайте.

Різнокольорове желе дістаньте із форм і наріжте кубиками. Якщо воно пристало до стінок миски, просто занурте її в гарячу воду, і желе легко відстане.

У збитий сметанний крем додайте кубики желе і акуратно перемішайте.

Печиво розламайте і покладіть на дно форми, зверху вилийте сметанну масу зі шматочками желе. Відправте в холодильник, поки торт не застигне.

Також ви можете приготувати смачний сирний торт з лаймом. Лайм надає торту пікантної кислинки та аромату. А для коржа використовується все те ж печиво.