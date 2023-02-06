Вкусная классика. Рецепт оладий из куриной печени

Тонкие оладьи из печенки приготовить очень просто и они отлично сочетаются с картофельным пюре.

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Куриная печенка очень нежный и вкусный субпродукт, из которого можно приготовить множество блюд, а можно просто поджарить ее с луком и тоже будет вкусно.

Но оладушки из печенки — это вкуснейший классический рецепт. Главное, подготовить печень, удалив все остатки желчи, которая придает горечь.

Оладьи из печени

Ингредиенты:

Куриная печень — 500 гр;

Одна луковица;

Одно яйцо;

Мука – 2 ст. л.;

Растительное масло, соль, молотый черный перец.

Почистите лук и произвольно порежьте, вам все равно измельчать его в блендере. Печенку хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем. Перемешайте и измельчите печень и лук в блендере. Вмешайте яйцо и добавьте муку. Тесто должно получится по консистенции, как густая сметана.

Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на малом количестве масла, чтобы оладьи получились нежными.

С каждой стороны их нужно жарить не более, чем одну минуту. Подавайте со сметаной или с натуральным йогуртом.

А еще к печеночным оладьям прекрасно подойдет картофельное пюре. Фокус рассказывал, как приготовить самое нежное и вкусное пюре. Главное в нем: правильный сорт картошки и сливочное масло.