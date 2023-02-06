Смачна класика. Рецепт оладків із курячої печінки

Тонкі оладки з печінки приготувати дуже просто, і вони чудово поєднуються з картопляним пюре.

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Куряча печінка — дуже ніжний і смачний субпродукт, із якого можна приготувати безліч страв, а можна просто підсмажити її з цибулею, і буде смачно.

Але оладки з печінки — це найсмачніший класичний рецепт. Головне — підготувати печінку, вилучивши всі залишки жовчі, яка дає гіркоту.

Оладки з печінки

Інгредієнти:

Куряча печінка — 500 гр;

Одна цибулина;

Одне яйце;

Борошно — 2 ст. л.;

Рослинна олія, сіль, мелений чорний перець.

Почистіть цибулю й довільно поріжте, вам усе одно подрібнювати її в блендері. Печінку добре помийте й обсушіть паперовим рушником. Перемішайте й подрібніть печінку та цибулю в блендері. Вмішайте яйце й додайте борошно. Тісто повинне вийти за консистенцією, як густа сметана.

Смажте оладки на добре розігрітій сковороді на малій кількості олії, щоб оладки вийшли ніжними.

Із кожного боку їх потрібно смажити не більше однієї хвилини. Подавайте зі сметаною або натуральним йогуртом.

А ще до печінкових оладок чудово підійде картопляне пюре. Фокус розповідав, як приготувати найніжніше та найсмачніше пюре. Головне в ньому — правильний сорт картоплі та вершкове масло.