Еда
Всего 4 ингредиента: вкусное кокосовое печенье без муки
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Вкусное печенье с хрустящей корочкой, но мягкое внутри. Готовьте сразу две порции.
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Чтобы домашнее печенье держало форму – совсем не обязательно добавлять в тесто муку. Такой десерт можно сделать на основе взбитых белков. Текстура получается очень хрустящей, а технология простая и бюджетная. Продукты для такого печенья найдутся у каждой хозяйки на кухне.
Ингредиенты:
- Белок яйца — 2 шт (60-70 г)
- Кокосовая стружка – 150 г
- Сахар – 100 г
- Соль – щепотка
Приготовление:
- Отделяем белки от желтков. В этом рецепте яичные желтки нам пригодятся. В белки добавляем соль и взбиваем до состояния пены (минуты 1,5).
- Далее начинаем понемногу вводить сахар, продолжая взбивать. Взбиваем минут десять – сахар должен полностью раствориться.
- Когда белки стали глянцевыми и стабильными (пена плотная и не стекающая с венчиков), аккуратно вводим кокосовую стружку небольшими частями, перемешиваем лопаткой, без миксера.
- Мокрыми руками формируем шарики, затем выкладываем на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов 15-20 минут. Полностью остужаем печенье. Готово!
Напомним, простой рецепт домашних козинаков.