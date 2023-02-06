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Їжа

Всього 4 інгредієнти: смачне кокосове печиво без борошна

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Фото: Getty Images | Кокосове печиво

Смачне печиво з хрусткою скоринкою, але м'яке всередині. Готуйте одразу дві порції.

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Щоб домашнє печиво тримало форму — зовсім не обов'язково додавати борошно в тісто. Такий десерт можна зробити з урахуванням збитих білків. Текстура виходить дуже хрумкою, а технологія проста і бюджетна. Продукти для такого печива знайдуться у кожної господині на кухні.

Інгредієнти:

  • Білок яйця — 2 шт. (60-70 г)
  • Кокосова стружка – 150 г
  • Цукор – 100 г
  • Сіль – щіпка

Приготування:

  • Відокремлюємо білки від жовтків. У цьому рецепті яєчні жовтки нам не знадобляться. У білки додаємо сіль та збиваємо до стану піни (хвилини 1,5).
  • Далі починаємо потроху вводити цукор, продовжуючи збивати. Збиваємо хвилин десять — цукор повинен повністю розчинитись.
  • Коли білки стали глянсовими та стабільними (піна щільна і не стікає з віночків), акуратно вводимо кокосову стружку невеликими частинами, перемішуємо лопаткою, без міксера.
  • Мокрими руками формуємо кульки, потім викладаємо на лист і випікаємо в розігрітій до 180 градусів 15-20 хвилин. Повністю остуджуємо печиво. Готово!

Нагадаємо, простий рецепт домашніх козинаків.