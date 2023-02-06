Всього 4 інгредієнти: смачне кокосове печиво без борошна

Смачне печиво з хрусткою скоринкою, але м'яке всередині. Готуйте одразу дві порції.

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Щоб домашнє печиво тримало форму — зовсім не обов'язково додавати борошно в тісто. Такий десерт можна зробити з урахуванням збитих білків. Текстура виходить дуже хрумкою, а технологія проста і бюджетна. Продукти для такого печива знайдуться у кожної господині на кухні.

Інгредієнти:

Білок яйця — 2 шт. (60-70 г)

Кокосова стружка – 150 г

Цукор – 100 г

Сіль – щіпка

Приготування:

Відокремлюємо білки від жовтків. У цьому рецепті яєчні жовтки нам не знадобляться. У білки додаємо сіль та збиваємо до стану піни (хвилини 1,5).

Далі починаємо потроху вводити цукор, продовжуючи збивати. Збиваємо хвилин десять — цукор повинен повністю розчинитись.

Коли білки стали глянсовими та стабільними (піна щільна і не стікає з віночків), акуратно вводимо кокосову стружку невеликими частинами, перемішуємо лопаткою, без міксера.

Мокрими руками формуємо кульки, потім викладаємо на лист і випікаємо в розігрітій до 180 градусів 15-20 хвилин. Повністю остуджуємо печиво. Готово!

Нагадаємо, простий рецепт домашніх козинаків.