Оригинальное блюдо к завтраку. Рецепт из лаваша и яиц

Порция получается большой, так что подобное блюдо подойдет для всей семьи.

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Яйца на завтрак – это классика. Но даже такое привычное блюдо можно разнообразить и сделать более интересным.

Попробуйте приготовить омлет с помидорами, сыром и ветчиной в лаваше. И у вас получится идеальное блюдо для всей семьи.

Омлет в лаваше

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 круглый лист

Три яйца;

Один свежий помидор;

Ветчина – 100 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Свежие укроп и петрушка, или любая зелень по вашему вкусу, соль, молотый перец.

Круглый лист лаваша кладем в сковороду, чтобы края свисали. Выливаем вовнутрь три яйца, солим, перчим, добавляем тертый сыр и перемешиваем вилкой. Помидор нарезаем кубиками и добавляем к яйцам. Ветчину, или любое другое мясо (впрочем, можно обойтись и без него), нарезаем соломкой и отправляем к яйцам. Солим и перчим.

Закрываем начинку краями лаваша, ставим сковороду на огонь и готовим под крышкой около семи минут. Смазываем лаваш сверху кисточкой растительным маслом. После лопаткой аккуратно переворачиваем лаваш со схватившейся начинкой и поджариваем с другой стороны еще пару минут. При желании можно сверху присыпать сыром. Подавать горячим.

Сыр внутри расплавиться, смешается с яйцами, помидорами и зеленью. Блюдо получится сытным и вкусным. Его хватит на всю семью.

Из яиц также можно приготовить вкуснейший омлет-суфле. Еще одно блюдо для всей семьи. Он запекается в духовке, что очень удобно. Ведь это время можно потратить на прочие утренние дела.