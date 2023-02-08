Оригінальна страва на сніданок. Рецепт з лаваша та яєць

Порція виходить великою, тому така страва підійде для всієї родини.

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Яйця на сніданок — це класика. Але навіть таку звичну страву можна урізноманітнити і зробити цікавішою.

Спробуйте приготувати омлет з помідорами, сиром та шинкою у лаваші. І у вас вийде ідеальна страва для всієї родини.

Омлет у лаваші

Інгредієнти:

Тонкий лаваш — 1 круглий лист;

Три яйця;

Один свіжий помідор;

Шинка — 100 гр;

Твердий сир — 100 г;

Свіжі кріп і петрушка, або будь-яка зелень на ваш смак, сіль, мелений перець.

Круглий лист лаваша кладемо в сковороду, щоб краї звисали. Виливаємо всередину три яйця, солимо, перчимо, додаємо тертий сир і перемішуємо вилкою. Помідор нарізаємо кубиками та додаємо до яєць. Шинку або будь-яке інше м'ясо (втім, можна обійтися і без нього), нарізаємо соломкою і відправляємо до яєць. Солимо і перчимо.

Закриваємо начинку краями лаваша, ставимо сковороду на вогонь та готуємо під кришкою близько семи хвилин. Змащуємо лаваш зверху пензликом олією. Опісля лопаткою акуратно перевертаємо лаваш із начинкою, що схопилася, і підсмажуємо з іншого боку ще пару хвилин. За бажання можна зверху присипати сиром. Подавати гарячим.

Сир усередині розплавиться, змішається з яйцями, помідорами та зеленню. Страва вийде ситною та смачною. ЇЇ вистачить на сім'ю.

З яєць також можна приготувати найсмачніший омлет-суфле. Ще одна страва для всієї родини. Він запікається у духовці, що дуже зручно. Адже цей час можна витратити на інші ранкові справи.