Отличное блюдо в духовке. Рецепт люля-кебаба из курицы

Традиционно люля-кебаб готовят из баранины, но из курицы получится тоже очень вкусно.

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Баранина и сало – это традиционные ингредиенты для люля-кебаба, но не всем нравится специфический привкус этого мяса. Из курицы тоже можно приготовить это блюдо и получится очень вкусно.

Идеально, если вы возьмете фарш из куриной грудки и красного куриного мяса, например, голени, или бедрышки. Также эксперты советуют не перемалывать мясо в мясорубке, а измельчать острым ножом.

Куриный люля-кебаб

Ингредиенты:

Куриный фарш – 600 гр;

Одна луковица;

Болгарский перец – одна штука (по желанию);

Крахмал – 1 ст. л.;

Любимая зелень, соль, перец, паприка, деревянные шпажки.

Для начала замочите деревянные шпажки в воде, чтобы они не загорелись в духовке. Измельчите мясо в фарш.

Добавьте измельченный перец, специи и измельченный лук. Не забудьте крахмал, чтобы фарш был более однородным. Чтобы удалить остатки влаги из фарша, хорошо отбейте его в течение 5-7 минут. Поднимите фарш над миской на несколько сантиметров и с силой бросайте вниз.

Накройте отбитый фарш пленкой и отправьте его в холодильник на час. Разделите его на небольшие порции и нанизывайте на деревянные шпажки, растягивая по всей длине и формируя колбаски. Руки смочите теплой водой, чтобы фарш не лип к рукам.

Запекайте на мангале, сковороде гриль, или просто в духовке, разложив на противне, застеленном пергаментом. Духовку разогрейте до 200 градусов.

Люля-кебаб из курицы готовится быстро. Шпажки нужно часто переворачивать. Если запекаете, то переворачивайте каждые 10-15 минут.

Люля-кебаб из курицы будет готов, когда хорошо зарумянится.

Из курицы также можно приготовить пастрому, отличную альтернативу колбасе. Пастрому можно приготовить и из грудки индейки.