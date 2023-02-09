Чудова страва в духовці. Рецепт люля-кебаба з курки

Традиційно люля-кебаб готують із баранини, але з курки вийде теж дуже смачно.

Related video

Баранина та сало — це традиційні інгредієнти для люля-кебаба, але не всім подобається специфічний присмак цього м'яса. З курки теж можна приготувати цю страву, і вийде дуже смачно.

Ідеально, якщо ви візьмете фарш із курячої грудки та червоного курячого м'яса, наприклад, гомілки або стегенця. Також експерти радять не перемелювати м'ясо в м'ясорубці, а подрібнювати гострим ножем.

Курячий люля-кебаб

Інгредієнти:

Курячий фарш — 600 гр;

Одна цибулина;

Болгарський перець — одна штука (за бажанням);

Крохмаль — 1 ст. л.;

Улюблена зелень, сіль, перець, паприка, дерев'яні шпажки.

Для початку замочіть дерев'яні шпажки у воді, щоб вони не спалахнули в духовці. Подрібніть м'ясо на фарш.

Додайте подрібнений перець, спеції та подрібнену цибулю. Не забудьте крохмаль, щоб фарш був одноріднішим. Щоб видалити залишки вологи з фаршу, добре відбийте його протягом 5-7 хвилин. Піднімайте фарш над мискою на кілька сантиметрів і кидайте вниз.

Накрийте відбитий фарш плівкою та відправте його в холодильник на годину. Розділіть його на невеликі порції та нанизуйте на дерев'яні шпажки, розтягуючи по всій довжині та формуючи ковбаски. Руки змочіть теплою водою, щоб фарш не липнув до рук.

Запікайте на мангалі, сковороді гриль або просто в духовці, розклавши на листі, застеленому пергаментом. Духовку розігрійте до 200 градусів.

Люля-кебаб із курки готується швидко. Шпажки потрібно часто перевертати. Якщо запікаєте, перевертайте кожні 10-15 хвилин.

Люля-кебаб із курки буде готовий, коли добре зарум'яниться.

Із курки також можна приготувати пастрому, відмінну альтернативу ковбасі. Пастрому можна приготувати і з грудки індички.