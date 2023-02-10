Простое блюдо из недорогих продуктов. Рецепт куриных желудков в сметане

Из куриных желудков можно приготовить множество блюд, и все они будут хороши.

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Куриные желудки – это недорогой и вкусный субпродукт. С ними готовят супы, их тушат с разными соусами и подают с разнообразными гарнирами. Еще их иногда называют куриными пупками, хоть у куриц, конечно, пупков быть не может.

Если протушить со сметаной, то получится недорогое и очень вкусное блюдо. А еще оно готовится очень просто. Вам даже не придется стоять у плиты.

Куриные желудки со сметаной

Ингредиенты:

Желудки куриные — 500 гр;

Лук репчатый — 250 гр;

Морковь — 250 гр;

Сметана — 3 ст. л.;

Соль и черный молотый перец.

Для начала куриные желудки нужно тщательно помыть и перебрать, убрав оставшиеся оболочки. И срежьте остатки жира. Луки и морковь почистите и крупно порежьте. Сложите овощи и мясо в кастрюлю с толстым дном.

Залейте холодной водой и варите на небольшом огне, иногда помешивая. Воды наливайте не слишком много, так чтобы только покрывала мясо и овощи. Займет это около двух часов. Через час посолите. Готовы пупки станут, когда будут свободно протыкаться ножом. За 15 минут до готовности, добавьте в кастрюлю сметану, перемешайте, поперчите и тушите еще минут пятнадцать. Подавайте с любимым гарниром.

При желании, можно добавить шампиньоны. Тогда их нужно слегка обжарить, и добавить к желудкам как раз перед тем, как будете добавлять сметану.

Но лучше всего подойдет картофельное пюре. Как его готовить, мы уже рассказывали ранее. Главное, не жалеть сливочного масла. Шеф-повара рекомендуют класть его побольше, чтобы пюре получилось нежным и воздушным.