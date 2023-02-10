Проста страва із недорогих продуктів. Рецепт курячих шлунків у сметані

З курячих шлунків можна приготувати безліч страв і вони будуть хороші.

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Курячі шлунки – це недорогий та смачний субпродукт. З ними готують супи, їх тушкують з різними соусами та подають з різноманітними гарнірами. Ще їх іноді називають курячими пупками, хоч у курок, звичайно, пупків бути не може.

Якщо протушкувати зі сметаною, то вийде недорога і дуже смачна страва. А ще вона готується дуже просто. Вам навіть не доведеться стояти біля плити.

Курячі шлунки зі сметаною

Інгредієнти:

Шлунки курячі — 500 гр;

Цибуля ріпчаста — 250 гр;

Морква – 250 гр;

Сметана – 3 ст. л.;

Сіль та чорний мелений перець.

Для початку курячі шлунки потрібно ретельно помити і перебрати, прибравши оболонки, що залишилися. І зріжте залишки жиру. Цибулю та моркву почистіть і поріжте великими шматочками. Складіть овочі та м'ясо в каструлю з товстим дном.

Залийте холодною водою та варіть на невеликому вогні, іноді помішуючи. Води наливайте не дуже багато, так щоб лише покривала м'ясо та овочі. Займе це близько двох годин. За годину посоліть. Пупки будуть готовими, коли вільно протикатимуться ножем. За 15 хвилин до готовності додайте в каструлю сметану, перемішайте, поперчіть і тушкуйте ще хвилин п'ятнадцять. Подавайте із улюбленим гарніром.

За бажання можна додати печериці. Тоді їх потрібно злегка обсмажити, і додати до шлунків перед тим, як додаватимете сметану.

Але найкраще підійде картопляне пюре. Як його готувати ми вже розповідали раніше. Головне, не шкодувати вершкового масла. Шеф-кухарі рекомендують класти його якомога більше, щоб пюре вийшло ніжним і повітряним.