Бюджетный десерт. Как приготовить торт без духовки и сливочного масла

Для этого торта не понадобится духовка, так как коржи выпекаются на сковороде.

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Обычно торты готовятся в духовке, а если в рецепте указано, что выпечка не требуется, то, скорей всего, потребуется какая-то замена: печенье, лаваш, или пряники.

Но в этом рецепте коржи просто выпекаются на сковороде и получаются очень тонкими и хрустящими. Они идеально сочетаются с творожным кремом.

Торт без духовки

Ингредиенты:

Для коржей:

Сметана 15% — 200 гр;

Сахар – 150 гр;

Мука — 325 гр

Сода – 1 ч. л.;

Щепотка соли;

Щепотка ванилина.

Для крема:

Творог 5% — 1 кг;

Вареная сгущенка – 360 гр.

Для начала готовим тесто. В миску кладем сметану и сахар. Мешаем венчиком, пока сахар не раствориться. Потом добавляем в муку соду и просеиваем небольшими порциями в сметану, продолжая перемешивать. После добавляем соль и ванилин.

Тесто вымешиваем в миске, а потом и на рабочей поверхности. Оно должно получится мягким, нежным и пластичным.

Делим тесто на девять равных частей и каждую из них раскатываем в тонкий корж. Тонкий корж выпекаем на сковороде без масла. Понадобится буквально по минуте с каждой стороны.

Чтобы корж получился идеально круглым, то обрезайте его по форме какой-нибудь тарелки. Обрезки сохраните, они потом потребуются для украшения торта.

Творог должен быть сухим. Измельчаем его погружным блендером до однородного кремового состояния. Добавляем вареную сгущенку и перемешиваем блендером. Перемазываем коржи творожным кремом. Обмазываем торт с боков и сверху. Можно украсить сверху розетками из крема. А можно просто обсыпать крошками из обрезков коржей.

Также вы можете приготовить вкусный лаймовый торт с творожным кремом.