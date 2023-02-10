Бюджетний десерт. Як приготувати торт без духовки та вершкового масла

Для цього торта не знадобиться духовка, оскільки коржі випікаються на сковороді.

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Зазвичай торти готуються в духовці, а якщо в рецепті зазначено, що випічка не потрібна, то, швидше за все, потрібна якась заміна: печиво, лаваш або пряники.

Але в цьому рецепті коржі просто випікаються на сковороді і виходять дуже тонкими і хрусткими. Вони ідеально поєднуються із сирним кремом.

Торт без духовки

Інгредієнти:

Для коржів:

Сметана 15% — 200 гр;

Цукор — 150 гр;

Борошно — 325 гр;

Сода — 1 ч. л.;

Дрібка солі;

Дрібка ваніліну.

Для крему:

Сир 5% — 1 кг;

Варене згущене молоко — 360 гр.

Для початку готуємо тісто. У миску кладемо сметану та цукор. Перемішуємо вінчиком, поки цукор не розчиниться. Потім додаємо в муку соду і просіюємо невеликими порціями в сметану, продовжуючи перемішувати. Після цього додаємо сіль та ванілін.

Тісто вимішуємо в мисці, а потім і на робочій поверхні. Воно повинно вийти м'яким, ніжним та пластичним.

Ділимо тісто на дев'ять рівних частин і кожну з них розкочуємо в тонкий корж. Тонкий корж випікаємо на сковороді без олії. Знадобиться буквально по хвилині з кожного боку.

Щоб корж вийшов ідеально круглим, то обрізайте його за формою якої-небудь тарілки. Обрізки збережіть, вони потім знадобляться для прикрашання торта.

Сир має бути сухим. Подрібнюємо його занурювальним блендером до однорідного кремового стану. Додаємо варене згущене молоко і перемішуємо блендером. Перемазуємо коржі сирним кремом. Змащуємо торт із боків і зверху. Можна прикрасити зверху трояндами з крему. А можна просто обсипати крихтами з обрізків коржів.

Також ви можете приготувати смачний лаймовий торт із сирним кремом.