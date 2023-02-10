Бюджетний десерт. Як приготувати торт без духовки та вершкового масла
Для цього торта не знадобиться духовка, оскільки коржі випікаються на сковороді.
Зазвичай торти готуються в духовці, а якщо в рецепті зазначено, що випічка не потрібна, то, швидше за все, потрібна якась заміна: печиво, лаваш або пряники.
Але в цьому рецепті коржі просто випікаються на сковороді і виходять дуже тонкими і хрусткими. Вони ідеально поєднуються із сирним кремом.
Торт без духовки
Інгредієнти:
Для коржів:
- Сметана 15% — 200 гр;
- Цукор — 150 гр;
- Борошно — 325 гр;
- Сода — 1 ч. л.;
- Дрібка солі;
- Дрібка ваніліну.
Для крему:
- Сир 5% — 1 кг;
- Варене згущене молоко — 360 гр.
Для початку готуємо тісто. У миску кладемо сметану та цукор. Перемішуємо вінчиком, поки цукор не розчиниться. Потім додаємо в муку соду і просіюємо невеликими порціями в сметану, продовжуючи перемішувати. Після цього додаємо сіль та ванілін.
Тісто вимішуємо в мисці, а потім і на робочій поверхні. Воно повинно вийти м'яким, ніжним та пластичним.
Ділимо тісто на дев'ять рівних частин і кожну з них розкочуємо в тонкий корж. Тонкий корж випікаємо на сковороді без олії. Знадобиться буквально по хвилині з кожного боку.
Щоб корж вийшов ідеально круглим, то обрізайте його за формою якої-небудь тарілки. Обрізки збережіть, вони потім знадобляться для прикрашання торта.
Сир має бути сухим. Подрібнюємо його занурювальним блендером до однорідного кремового стану. Додаємо варене згущене молоко і перемішуємо блендером. Перемазуємо коржі сирним кремом. Змащуємо торт із боків і зверху. Можна прикрасити зверху трояндами з крему. А можна просто обсипати крихтами з обрізків коржів.
Також ви можете приготувати смачний лаймовий торт із сирним кремом.