Вкусное разнообразие: два салата для праздничного стола
Салаты очень эффектно смотрятся на одном блюде.
Из всего многообразия салатов рецепт от блогера под ником cook_with_me_at_home заслуживает особого внимания. И дело – не только в его вкусе, но и в оформлении. По большому счету это – два разных салата, которые подаются на одном блюде, но без смешивания вкусов. Их можно подать и в разных салатницах, но тогда вид блюда будет не таким интересным.
Микс цвета: два салата в одной тарелке
Ингредиенты:
Салат из свеклы:
- Свекла – 2 шт.;
- Орехи – 50 гр;
- Хрен – 1 ч. л;
- Соевый соус – 5 мл;
- Греческий йогурт – 80 мл;
- Специи: соль, перец – по вкусу.
Для салата из копченой курицы:
- Копченая курица – 150 гр;
- Сыр копченый – 150 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Горчица – 1 ч. л;
- Соевый соус – 15 мл;
- Греческий йогурт – 100 мл;
- Специи: соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Первым готовим салат из свеклы. Для этого свеклу сварить, или запечь, охладить и натереть на крупной терке. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить ножом. К свекле добавить орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешать.
Затем делаем салат с курицей. Куриные яйца сварить вкрутую, охладить и отделить белки от желтков. Копченую курицу, копченый сыр и белки порезать полосками, перемешать. Желтки растереть в отдельной миске вилкой, добавить горчицу, специи, соевый соус, греческий йогурт и перемешать заправку до однородности. Заправить этим соусом салат, перемешать.
Салаты, чередуя полосами, выложить на блюдо. Можно также выложить их в отдельные салатницы. Украсить по желанию.
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