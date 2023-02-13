Вкусное разнообразие: два салата для праздничного стола

Салаты очень эффектно смотрятся на одном блюде.

Related video

Из всего многообразия салатов рецепт от блогера под ником cook_with_me_at_home заслуживает особого внимания. И дело – не только в его вкусе, но и в оформлении. По большому счету это – два разных салата, которые подаются на одном блюде, но без смешивания вкусов. Их можно подать и в разных салатницах, но тогда вид блюда будет не таким интересным.

Микс цвета: два салата в одной тарелке

Ингредиенты:

Салат из свеклы:

Свекла – 2 шт.;

Орехи – 50 гр;

Хрен – 1 ч. л;

Соевый соус – 5 мл;

Греческий йогурт – 80 мл;

Специи: соль, перец – по вкусу.

Для салата из копченой курицы:

Копченая курица – 150 гр;

Сыр копченый – 150 гр;

Яйца – 2 шт;

Горчица – 1 ч. л;

Соевый соус – 15 мл;

Греческий йогурт – 100 мл;

Специи: соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Первым готовим салат из свеклы. Для этого свеклу сварить, или запечь, охладить и натереть на крупной терке. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде и порубить ножом. К свекле добавить орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешать.

Затем делаем салат с курицей. Куриные яйца сварить вкрутую, охладить и отделить белки от желтков. Копченую курицу, копченый сыр и белки порезать полосками, перемешать. Желтки растереть в отдельной миске вилкой, добавить горчицу, специи, соевый соус, греческий йогурт и перемешать заправку до однородности. Заправить этим соусом салат, перемешать.

Салаты, чередуя полосами, выложить на блюдо. Можно также выложить их в отдельные салатницы. Украсить по желанию.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат для тех, кто хочет похудеть.