Много белка и мало калорий: рецепт диетического салата для тех, хто худеет
Такой салат идеально впишется в меню тех, кто сидит на диете.
Весна уже не за горами, поэтому многие задумываются о том, как избавиться от килограммов, набранных за зиму. Известный кулинарный блогер Кристина Азизян делится своим рецептом похудения, предлагая приготовить диетический салат, в котором много белка, но очень мало калорий. Автор уверяет, что это блюдо идеально для тех, кто на диете, и поможет сбросить не один килограмм.
Диетический салат
Ингредиенты:
- Пекинская капуста;
- Кукуруза;
- Яйца;
- Тунец консервированный.
Для заправки:
- Сметана (или натуральный йогурт без добавок) – 2 ст. л;
- Горчица – 1/2 ст. л;
- Мед – 1/2 ст. л;
- Соль – щепотка.
Способ приготовления:
Пекинскую капусту порезать и сложить в глубокую миску. Туда же добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, тунец, сваренные вкрутую и порезанные кубиками яйца.
Ингредиенты для заправки смешать и добавить к остальным продуктам. Все хорошо перемешать и посолить. При желании в конце в салат можно добавить мелко порезанные укроп или петрушку.
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