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Еда

Много белка и мало калорий: рецепт диетического салата для тех, хто худеет

салат с тунцом
Фото: kristinazizian/instagram

Такой салат идеально впишется в меню тех, кто сидит на диете.

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Весна уже не за горами, поэтому многие задумываются о том, как избавиться от килограммов, набранных за зиму. Известный кулинарный блогер Кристина Азизян делится своим рецептом похудения, предлагая приготовить диетический салат, в котором много белка, но очень мало калорий. Автор уверяет, что это блюдо идеально для тех, кто на диете, и поможет сбросить не один килограмм.

Диетический салат

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста;
  • Кукуруза;
  • Яйца;
  • Тунец консервированный.

Для заправки:

  • Сметана (или натуральный йогурт без добавок) – 2 ст. л;
  • Горчица – 1/2 ст. л;
  • Мед – 1/2 ст. л;
  • Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту порезать и сложить в глубокую миску. Туда же добавить консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, тунец, сваренные вкрутую и порезанные кубиками яйца.

Ингредиенты для заправки смешать и добавить к остальным продуктам. Все хорошо перемешать и посолить. При желании в конце в салат можно добавить мелко порезанные укроп или петрушку.

Ранее Фокус писал, как приготовить фитнес-салат, который утолит голод, но не грозит лишними складками на талии.