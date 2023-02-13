Багато білка й мало калорій: рецепт дієтичного салату для тих, хто худне

Такий салат ідеально впишеться в меню тих, хто сидить на дієті.

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Весна вже не за горами, тому багато хто замислюється над тим, як позбутися кілограмів, набраних за зиму. Відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян ділиться своїм рецептом схуднення, пропонуючи приготувати дієтичний салат, у якому багато білка, але дуже мало калорій. Авторка запевняє, що ця страва — ідеальна для тих, хто на дієті, і допоможе скинути не один кілограм.

Дієтичний салат

Інгредієнти:

Пекінська капуста;

Кукурудза;

Яйця;

Тунець консервований.

Для заправки:

Сметана (або натуральний йогурт без добавок) — 2 ст.л.;

Гірчиця — 1/2 ст.л.;

Мед — 1/2 ст.л.;

Сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Пекінську капусту нарізати й скласти в глибоку миску. Туди ж додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї рідину, тунець, зварені круто й порізані кубиками яйця.

Інгредієнти для заправки змішати й додати до інших продуктів. Усе добре перемішати й посолити. За бажання в кінці у салат можна додати дрібно порізані кріп або петрушку.

Раніше Фокус писав, як приготувати фітнес-салат, який втамує голод, але не загрожує зайвими складками на талії.