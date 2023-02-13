Смачна різноманітність: два салати для святкового столу

Салати дуже ефектно виглядають на одному блюді.

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З усього різноманіття салатів рецепт від блогера під ніком cook_with_me_at_home заслуговує на особливу увагу. І справа — не лише у його смаку, а й у оформленні. За великим рахунком, це — два різні салати, які подаються на одному блюді, але без змішування смаків. Їх можна подати і в різних салатницях, але тоді вигляд страви буде не таким цікавим.

Мікс кольору: два салати в одній тарілці

Інгредієнти:

Салат із буряка:

буряк — 2 шт.;

горіхи — 50 г;

хрін — 1 ч. л;

соєвий соус — 5 мл;

грецький йогурт — 80 мл;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Салат із копченої курки:

копчена курка — 150 г;

сир копчений — 150 г;

яйця — 2 шт.;

гірчиця — 1 ч. л;

соєвий соус — 15 мл;

грецький йогурт — 100 мл;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Першим готуємо салат із буряка. Для цього буряк зварити або запекти, охолодити і натерти на великій тертці. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді та порубати ножем. До буряка додати горіхи, хрін, соєвий соус, грецький йогурт, спеції та перемішати.

Потім робимо салат із куркою. Курячі яйця зварити круто, охолодити та відокремити білки від жовтків. Копчену курку, копчений сир та білки порізати смужками, перемішати. Жовтки розтерти в окремій мисці виделкою, додати гірчицю, спеції, соєвий соус, грецький йогурт і перемішати заправку до однорідності. Заправити цим соусом салат, перемішати.

Салати, чергуючи смугами, викласти на блюдо. Можна також викласти в окремі салатниці. Прикрасити за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат для тих, хто хоче схуднути.