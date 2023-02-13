Классический рецепт настоящей итальянской лазаньи

Лазанья – это очень простое и вкусное блюдо, которое легко приготовить.

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Вкусная и сытная лазанья – это блюдо итальянской кухни, которое было придумано в незапамятные времена. Это было настолько давно, что упоминают лазанью в кулинарной книге 13 века, как уже давно известное классическое блюдо.

К слову, рецепт лазаньи упоминают сразу в двух древних манускриптах, найденных в Неаполе: Anonimo Meridionale, датированной 1238—1239 годами, и Liber de Coquina, написанной в 1304—1314 гг. Изначально, как считается. Ее готовили в круглых сковородах, щедро посыпая пармезаном и иногда окрашивая листы теста в зеленый цвет, подбавляя шпинат.

Тесто для листов лазаньи можно приготовить самому, для этого потребуется та же мука, что и для макарон: из твердых сортов пшеницы. Но дело это нелегкое, так что лучше упростить себе жизнь и купить листы для лазаньи в магазине.

Лазанья

Ингредиенты:

Листы для лазаньи — 250 гр;

Фарш мясной — 450 гр;

Одна луковица;

Одна морковка;

Соус для лазаньи, или томаты пелати – 120 гр;

Масло сливочное – 90 гр;

Мука — 60 гр;

Молоко — 800 мл;

Сыр пармезан, или любой твердый сыр — 120 гр;

Мускатный орех — 1 ч. л.;

Соль , перец черный молотый.

Для начала нужно приготовить соус бешамель, который придает лазанье кремовый вкус. Возьмите сотейник, растопите в нем 60 грамм сливочного масла, добавьте муку и перемешайте венчиком. Когда образуется густая паста, вливайте понемногу теплое молоко, помешивая венчиком. Посолите и добавьте мускатный орех. Соус получится густым и ароматным.

Теперь приготовьте соус болоньезе, к слову, его можно использовать и для спагетти. Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле. Добавьте натертую на крупной терке морковь и тоже слегка обжарьте. Добавьте мясной фарш и обжаривайте, пока не зарумянится. Это займет минут пятнадцать. Посолите, поперчите, добавьте томатный соус, или томаты пелати, или измельченные в блендере свежие помидоры. Перемешайте и тушите минут десять.

Теперь время собирать лазанью. Возьмите форму для запекания, полейте дно формы соусом бешамель и выложите листы теста для лазаньи. Ознакомьтесь с указаниями на упаковке, некоторые листы рекомендуют слегка отварить в подсоленной воде.

Поверх листов для лазаньи положите слой соуса болоньезе, потом снова листы лазаньи, потом снова болоньезе. Слоев может быть столько, сколько влезет в вашу форму, но учтите, лазанья при запекании увеличивается в размерах, и последний слой должен быть таким: листы лазаньи, бешамель и слой тертого сыра.

Запекайте лазанью в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут. Готовое блюдо оставьте "отдохнуть" хотя бы минут десять вне духовки и подавайте.

Напомним, также вы можете приготовить еще одно блюдо итальянской кухни: картофельные ньокки.