Класичний рецепт справжньої італійської лазаньї

Лазанья — це дуже проста і смачна страва, яку легко приготувати.

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Смачна і ситна лазанья — це страва італійської кухні, яка була придумана в незапам'ятні часи. Це було настільки давно, що згадують лазанью в кулінарній книзі 13 століття, як давно відома класична страва.

До речі, рецепт лазаньї згадують одразу в двох стародавніх манускриптах, знайдених у Неаполі: Anonimo Meridionale, датованої 1238—1239 роками, та Liber de Coquina, написаній у 1304—1314 роках. Спочатку, як вважається, її готували в круглих сковородах, щедро посипаючи пармезаном й іноді забарвлюючи листи тіста в зелений колір, додаючи шпинат.

Тісто для листів лазаньї можна приготувати самому, для цього потрібно те ж борошно, що і для макаронів: з твердих сортів пшениці. Але справа ця нелегка, тому краще спростити собі життя і купити листи для лазаньї в магазині.

Лазанья

Інгредієнти:

Листи для лазаньї — 250 гр;

Фарш м'ясний — 450 гр;

Одна цибулина;

Одна морквина;

Соус для лазаньї або томати пелаті – 120 г;

Масло вершкове – 90 гр;

Борошно — 60 гр;

Молоко – 800 мл;

Сир пармезан або будь-який твердий сир – 120 гр;

Мускатний горіх – 1 ч. л.;

Сіль, перець чорний мелений.

Для початку потрібно приготувати соус бешамель, який надає лазаньї кремового смаку. Візьміть сотейник, розтопіть у ньому 60 гр вершкового масла, додайте борошно і перемішайте вінчиком. Коли утворюється густа паста, потроху вливайте тепле молоко, помішуючи вінчиком. Посоліть і додайте мускатний горіх. Соус вийде густим та ароматним.

Тепер приготуйте соус болоньєзе, до речі, його можна використовувати і для спагетті. Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на олії. Додайте натерту на терці моркву і теж злегка обсмажте. Додайте м'ясний фарш і обсмажуйте, доки не зарум'яниться. Це триватиме хвилин п'ятнадцять. Посоліть, поперчіть, додайте томатний соус, або помідори пелаті, або подрібнені в блендері свіжі помідори. Перемішайте та тушкуйте хвилин десять.

Тепер час збирати лазанню. Візьміть форму для запікання, полийте дно форми соусом бешамель і викладіть листи тіста для лазаньї. Ознайомтеся із вказівками на упаковці, деякі листи рекомендують злегка відварити у підсоленій воді.

Поверх листів для лазаньї покладіть шар соусу болоньєзе, потім знову листи лазаньї, потім знову болоньєзе. Шарів може бути стільки, скільки влізе у вашу форму, але врахуйте, лазанья при запіканні збільшується в розмірах, і останній шар має бути таким: лист лазаньї, бешамель та шар тертого сиру.

Запікайте лазанью в духовці, розігрітій до 180 градусів близько 40 хвилин. Готову страву залиште "відпочити" хоча б хвилин десять поза духовкою та подавайте.

Також ви можете приготувати ще одну страву італійської кухні: картопляні ньокі.