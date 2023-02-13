Классический рецепт. Как приготовить вкусное мясо по-французски

Как водится, изначально рецепт был более изысканным и включал в себя телятину и соус бешамель.

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Мясо по-французски, как и салат оливье, к французской кухне не имеет никакого отношения. Но имеет, как не странно, давнюю историю. Якобы, подобный рецепт изобрел французский повар Урбен Дюбуа для графа Орлова.

Дюбуа подавал своему господину телятину, запеченную с картофелем и грибами под соусом бешамель. Это блюдо даже носило название Veau Orloff, или "Телятина по-Орловски".

Так что, если хотите приготовить классическое мясо по-французски, то можно воспользоваться рецептом французского повара. Но в наше время более известна современная интерпретация этого рецепта: со свининой и майонезом. Получается менее изысканно, но сытно и вкусно.

Мясо по-французски

Ингредиенты:

Свинина — 800 гр;

Картофель — 1 кг;

Две луковицы;

Сыр — 300 гр;

Майонез — 150 гр;

Соль, молотый черный перец.

Картошку моем, чистим и нарезаем тонкими кругляшами. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Свинину моем и, вооружившись острым ножом, нарезаем тонкими ломтиками. Размер их не имеет значение. Каждый ломтик мяса нужно отбить. Лучше этого делать через пакет.

Сыр натираем на крупной терке.

Теперь собираем наше блюдо. В форму для запекания, или на противень, застеленный фольгой, или пергаментом, сначала выкладываем слой картофеля. Солим и перчим. Потом выкладываем слой мяса, снова солим и перчим. Можно добавить и другие специи, которые вам по вкусу: например паприку, или розмарин. Сверху выкладываем тонко нарезанный лук, покрываем сверху тонким слоем майонеза. Сверху посыпаем тертым сыром. При желании, на майонез, или поверх слоя сыра также можно положить тонкие ломтики помидоров.

Запекаем наше мясо по-французски в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

Готовность определяем по мясу и по картошке. Мясо должно быть готово, а картошка – мягкой. Подавайте, разрезав на порции, и стараясь не нарушить целостность слоев.

Также вы можете приготовить классическую итальянскую лазанью. А освоив соус бешамель, возможно, вы захотите приготовить и старинный рецепт мяса по-французски с телятиной.