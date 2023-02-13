Класичний рецепт. Як приготувати смачне м'ясо по-французьки

Як заведено вважати, спочатку рецепт був більш вишуканим і містив у собі телятину та соус бешамель.

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М'ясо по-французьки, як і салат олів'є, до французької кухні не має жодного стосунку. Але має, як не дивно, давню історію. Нібито подібний рецепт винайшов французький кухар Урбен Дюбуа для графа Орлова.

Дюбуа подавав своєму пану телятину, запечену з картоплею та грибами під соусом бешамель. Ця страва навіть мала назву Veau Orloff, або "Телятина по-Орловськи".

Отже, якщо хочете приготувати класичне м'ясо по-французьки, то можна скористатися рецептом французького кухаря. Але в наш час більш відома сучасна інтерпретація цього рецепту: зі свининою та майонезом. Виходить менш вишукано, але ситно та смачно.

М'ясо по-французьки

Інгредієнти:

Свинина — 800 гр;

Картопля — 1 кг;

Дві цибулини;

Сир — 300 гр;

Майонез — 150 гр;

Сіль, мелений чорний перець.

Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо тонкими кружельцями. Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями. Свинину миємо і, озброївшись гострим ножем, нарізаємо тонкими скибочками. Розмір їх не має значення. Кожну скибочку м'яса потрібно відбити. Краще це робити через пакет.

Сир натираємо на великій тертці.

Тепер збираємо нашу страву. У форму для запікання, або на деко, застелене фольгою чи пергаментом, спочатку викладаємо шар картоплі. Солимо та перчимо. Потім викладаємо шар м'яса, знову солимо і перчимо. Можна додати й інші спеції, які вам до смаку: наприклад, паприку або розмарин. Зверху викладаємо тонко нарізану цибулю, покриваємо тонким шаром майонезу. Зверху посипаємо тертим сиром. За бажанням, на майонез, або поверх шару сиру також можна покласти тоненькі скибочки помідорів.

Запікаємо наше м'ясо по-французьки в розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

Готовність визначаємо за м'ясом і за картоплею. М'ясо має бути готовим, а картопля — м'якою. Подавайте, розрізавши на порції, і намагаючись не порушити цілісність шарів

Також ви можете приготувати класичну італійську лазанью. А освоївши соус бешамель, можливо, ви захочете приготувати і старовинний рецепт м'яса французькою з телятиною.