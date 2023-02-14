Простой деликатес: рулетики из красной рыбы с икрой

При подаче рулетики лучше сбрызнуть лимонным соком.

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Красная рыба – один из самых полезных продуктов в нашем рационе. В ней содержится суточная норма витамина D, и половина суточной нормы B12, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Благодаря омега-3 жирам, красная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ко всему прочему она ее и очень вкусная. Предлагаем приготовить из нее рулетики со сливочным сыром по рецепту из блога "Вкусные рецепты", которые вам несомненно понравятся.

Рулетики из лосося со сливочным сыром

Ингредиенты:

Ломтики слабосоленого лосося – 250 гр;

Сливочный сыр 250 г

Маринованные или свежие огурцы – 1-2 шт;

Свежий укроп – 3-4 веточки;

Листья салата;

Лимонный сок;

Красная икра для украшения.

Способ приготовления:

Укроп промыть, обсушить и измельчить. Огурцы нарезать мелкими кубиками. В небольшой миске смешать сливочный сыр, укроп и нарезанные огурцы.

Расстелить на столе пленку и разложить на ней ломтики рыбы так, чтобы они слегка находили друг на друга. Намазать их сырной начинкой и аккуратно, приподняв край пленки, свернуть рыбу в рулет. Плотно завернуть в пленку и убрать в холодильник на час. Затем снять пленку и нарезать рулет ломтиками толщиной 3-4 см, периодически смачивая нож водой.

Разложить листья салата на тарелке, сверху выложить рулетики из лосося. При подаче украсить закуску красной икрой и сбрызнуть лимонным соком.

Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный торт с лососем и красной икрой.