Простой деликатес: рулетики из красной рыбы с икрой
При подаче рулетики лучше сбрызнуть лимонным соком.
Красная рыба – один из самых полезных продуктов в нашем рационе. В ней содержится суточная норма витамина D, и половина суточной нормы B12, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Благодаря омега-3 жирам, красная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ко всему прочему она ее и очень вкусная. Предлагаем приготовить из нее рулетики со сливочным сыром по рецепту из блога "Вкусные рецепты", которые вам несомненно понравятся.
Рулетики из лосося со сливочным сыром
Ингредиенты:
- Ломтики слабосоленого лосося – 250 гр;
- Сливочный сыр 250 г
- Маринованные или свежие огурцы – 1-2 шт;
- Свежий укроп – 3-4 веточки;
- Листья салата;
- Лимонный сок;
- Красная икра для украшения.
Способ приготовления:
Укроп промыть, обсушить и измельчить. Огурцы нарезать мелкими кубиками. В небольшой миске смешать сливочный сыр, укроп и нарезанные огурцы.
Расстелить на столе пленку и разложить на ней ломтики рыбы так, чтобы они слегка находили друг на друга. Намазать их сырной начинкой и аккуратно, приподняв край пленки, свернуть рыбу в рулет. Плотно завернуть в пленку и убрать в холодильник на час. Затем снять пленку и нарезать рулет ломтиками толщиной 3-4 см, периодически смачивая нож водой.
Разложить листья салата на тарелке, сверху выложить рулетики из лосося. При подаче украсить закуску красной икрой и сбрызнуть лимонным соком.
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