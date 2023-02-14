Простий делікатес: рулетики з червоної риби з ікрою
Під час подавання рулетики краще збризкати лимонним соком.
Червона риба — один із найкорисніших продуктів у нашому раціоні. У ній міститься добова норма вітаміну D, і половина добової норми B12, а також калій і фосфор, які уповільнюють процеси старіння та зміцнюють кістки. Завдяки омега-3 жирам червона риба знижує ризик серцево-судинних захворювань. До того ж вона ще й дуже смачна. Пропонуємо приготувати з неї рулетики з вершковим сиром за рецептом з блогу "Вкусные рецепты", які вам, безперечно, сподобаються.
Рулетики з лосося з вершковим сиром
Інгредієнти:
- скибочки слабосоленого лосося — 250 г;
- вершковий сир — 250 г;
- мариновані чи свіжі огірки — 1-2 шт.;
- свіжий кріп — 3-4 гілочки;
- листя салату;
- лимонний сік;
- червона ікра для прикраси.
Спосіб приготування:
Кріп промити, обсушити та подрібнити. Огірки нарізати дрібними кубиками. У невеликій мисці змішати вершковий сир, кріп і нарізані огірки.
Розстелити на столі плівку та розкласти на ній скибочки риби так, щоб вони трохи знаходили одна на одну. Змастити їх сирною начинкою й обережно, піднявши край плівки, згорнути рибу в рулет. Щільно загорнути у плівку та прибрати в холодильник на годину. Потім зняти плівку та нарізати рулет шматочками товщиною 3-4 см, періодично змочуючи ніж водою.
Розкласти листя салату на тарілці, зверху викласти рулетики з лосося. Під час подавання прикрасити закуску червоною ікрою і збризкати лимонним соком.
Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із лососем та червоною ікрою.