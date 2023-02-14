Простий делікатес: рулетики з червоної риби з ікрою

Під час подавання рулетики краще збризкати лимонним соком.

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Червона риба — один із найкорисніших продуктів у нашому раціоні. У ній міститься добова норма вітаміну D, і половина добової норми B12, а також калій і фосфор, які уповільнюють процеси старіння та зміцнюють кістки. Завдяки омега-3 жирам червона риба знижує ризик серцево-судинних захворювань. До того ж вона ще й дуже смачна. Пропонуємо приготувати з неї рулетики з вершковим сиром за рецептом з блогу "Вкусные рецепты", які вам, безперечно, сподобаються.

Рулетики з лосося з вершковим сиром

Інгредієнти:

скибочки слабосоленого лосося — 250 г;

вершковий сир — 250 г;

мариновані чи свіжі огірки — 1-2 шт.;

свіжий кріп — 3-4 гілочки;

листя салату;

лимонний сік;

червона ікра для прикраси.

Спосіб приготування:

Кріп промити, обсушити та подрібнити. Огірки нарізати дрібними кубиками. У невеликій мисці змішати вершковий сир, кріп і нарізані огірки.

Розстелити на столі плівку та розкласти на ній скибочки риби так, щоб вони трохи знаходили одна на одну. Змастити їх сирною начинкою й обережно, піднявши край плівки, згорнути рибу в рулет. Щільно загорнути у плівку та прибрати в холодильник на годину. Потім зняти плівку та нарізати рулет шматочками товщиною 3-4 см, періодично змочуючи ніж водою.

Розкласти листя салату на тарілці, зверху викласти рулетики з лосося. Під час подавання прикрасити закуску червоною ікрою і збризкати лимонним соком.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із лососем та червоною ікрою.