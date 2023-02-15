Торт из сухарей. Простой рецепт десерта
Данный рецепт не содержит в себе муки, и является отличным полуфабрикатом.
Торт из панировочных сухарей – это по сути, полуфабрикат, с которым можно приготовить торт с любым кремом, который вам нравится. Покупать для этого сухари вовсе необязательно. Зачастую, не весь хлеб съедается и тогда сухарики можно измельчит в блендере.
Может показаться, что это новомодное изобретение, но выпечку из сухарей и в том числе шарлоту так готовили с позапрошлого века.
Торт из сухарей
Ингредиенты:
- Панировочные сухари – 2 ч. л.;
- Восемь яиц;
- Сахар — 200 гр;
- Порошок какао — 1 ст. л.;
- Сливочное масло — 20 гр.
Для начала отделите яичные белки от желтков и распределите по разным мискам. В желтки добавьте половину сахара и взбейте, пока они не превратятся в пену. Добавьте сухари и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.
Просейте какао в миску с желтками и сухарями. Можете добавить любимые специи для выпечки: ваниль, корицу, немного мускатного ореха. Перемешайте.
Отдельно взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков, переложите белки к желткам и осторожно перемешайте лопаткой снизу вверх.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Разогрейте духовку до 140 градусов. Вылейте тесто в форму и пеките около двух часов.
Прежде, чем подавать, торт должен полностью остыть.
При желании вы можете приготовить к торту вкусный крем. Например, из сливочного сыра и сливок. А еще этот торт подойдет для приготовления нового хита из Южной Кореи, который захватывает мир – бенто торта.