Торт из сухарей. Простой рецепт десерта

Данный рецепт не содержит в себе муки, и является отличным полуфабрикатом.

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Торт из панировочных сухарей – это по сути, полуфабрикат, с которым можно приготовить торт с любым кремом, который вам нравится. Покупать для этого сухари вовсе необязательно. Зачастую, не весь хлеб съедается и тогда сухарики можно измельчит в блендере.

Может показаться, что это новомодное изобретение, но выпечку из сухарей и в том числе шарлоту так готовили с позапрошлого века.

Торт из сухарей

Ингредиенты:

Панировочные сухари – 2 ч. л.;

Восемь яиц;

Сахар — 200 гр;

Порошок какао — 1 ст. л.;

Сливочное масло — 20 гр.

Для начала отделите яичные белки от желтков и распределите по разным мискам. В желтки добавьте половину сахара и взбейте, пока они не превратятся в пену. Добавьте сухари и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.

Просейте какао в миску с желтками и сухарями. Можете добавить любимые специи для выпечки: ваниль, корицу, немного мускатного ореха. Перемешайте.

Отдельно взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков, переложите белки к желткам и осторожно перемешайте лопаткой снизу вверх.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Разогрейте духовку до 140 градусов. Вылейте тесто в форму и пеките около двух часов.

Прежде, чем подавать, торт должен полностью остыть.

При желании вы можете приготовить к торту вкусный крем. Например, из сливочного сыра и сливок. А еще этот торт подойдет для приготовления нового хита из Южной Кореи, который захватывает мир – бенто торта.