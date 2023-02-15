Торт із сухарів. Простий рецепт десерту

Цей рецепт не містить у собі борошна, і є чудовим напівфабрикатом.

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Торт із панірувальних сухарів — це по суті напівфабрикат, з яким можна приготувати торт з будь-яким кремом, який вам подобається. Купувати для цього сухарі зовсім необов'язково. Найчастіше, не весь хліб з'їдається і тоді сухарики можна подрібнити в блендері.

Може здатися, що це новомодний винахід, але випічку із сухарів і навіть шарлотку так готували з позаминулого століття.

Торт із сухарів

Інгредієнти:

панірувальні сухарі — 2 ч. л.;

вісім яєць;

цукор — 200 г;

порошок какао — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г.

Для початку відокремте яєчні білки від жовтків і розподіліть по різних мисках. У жовтки додайте половину цукру та збийте, доки вони не перетворяться на піну. Додайте сухарі й обережно перемішайте силіконовою лопаткою.

Просійте какао в миску із жовтками та сухарями. Можете додати улюблені спеції для випічки: ваніль, корицю, трохи мускатного горіха. Перемішайте.

Окремо збийте білки з цукром, що залишився, до стійких піків, перекладіть білки до жовтків та обережно перемішайте лопаткою знизу вгору.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Розігрійте духовку до 140 градусів. Вилийте тісто у форму і печіть приблизно дві години.

Перш ніж подавати, торт повинен повністю охолонути.

За бажанням ви можете приготувати до торта смачний крем. Наприклад, із вершкового сиру та вершків. А ще цей торт підійде для виготовлення нового хіта з Південної Кореї, який захоплює світ — бенто торта.