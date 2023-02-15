Идеальное сочетание. Рецепт салата из куриной печени с апельсинами
Это простой и диетический рецепт, который можно дополнять по собственному желанию и прочими ингредиентами.
Куриная печень – это вкусный и универсальный продукт, из которого можно готовить буквально все: паштеты, начинку для пирожков, жаркое и салаты. И лучше всего она сочетается с цитрусовыми, которые оттеняют ее вкус.
Салат из печени с апельсинами
Ингредиенты:
- Куриная печень — 300 гр;
- Один апельсин;
- Листья салата – побольше;
Для заправки:
- Мед — 2 ч. л.;
- Бальзамический уксус — 2 ч. л.;
- Оливковое масло — 2 ст. л.;
- Апельсиновый сок — 2 ст. л.;
- Кунжут, соль.
Это салат готовится довольно интуитивно – ведь только вы можете определить, сколько апельсина подойдет к количеству взятой печени. Так что, возможно, апельсинов понадобиться два. Это же касается и салата. Вы можете взять столько, сколько захотите и выбрать тот,к оторый любите: добавить рукколу, беби-шпинат, айсберг, или ограничится классическим салатом.
Апельсин в салат должен попасть очищенным, без белых перегородок и кожицы, так что очистите желаемое количество долек. Из остатков выжмите сок – он нужен для заправки.
К соку добавьте чайную ложку жидкого меда и чайную ложку бальзамического уксуса, ложку оливкового масла, поперчите и посолите. Хорошо перемешайте, чтобы получилась эмульсия.
Печень очистите от пленок и жира, помойте и нарежьте крупными кусками. Жарьте на растительном масле, не выкладывайте слишком много, чтобы печень именно обжарилась, а не протушилась. С каждой стороны печень нужно жарить по паре минут не более. Когда она уже будет готова – добавьте мед и бальзамический уксус, хорошо перемешайте, пока уксус не испарится. Посолите и поперчите.
Теперь соберите салат: положите печень на тарелки, добавьте дольки апельсина, положите по горсти салата, полейте заправкой и посыпьте кунжутом. Ешьте, пока печень не остыла.
Также из куриной печени можно приготовить вкусное блюдо с черносливом. Чернослив – это еще один ингредиент, который отлично сочетается с печенкой.