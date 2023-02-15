Идеальное сочетание. Рецепт салата из куриной печени с апельсинами

Это простой и диетический рецепт, который можно дополнять по собственному желанию и прочими ингредиентами.

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Куриная печень – это вкусный и универсальный продукт, из которого можно готовить буквально все: паштеты, начинку для пирожков, жаркое и салаты. И лучше всего она сочетается с цитрусовыми, которые оттеняют ее вкус.

Салат из печени с апельсинами

Ингредиенты:

Куриная печень — 300 гр;

Один апельсин;

Листья салата – побольше;

Для заправки:

Мед — 2 ч. л.;

Бальзамический уксус — 2 ч. л.;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Апельсиновый сок — 2 ст. л.;

Кунжут, соль.

Это салат готовится довольно интуитивно – ведь только вы можете определить, сколько апельсина подойдет к количеству взятой печени. Так что, возможно, апельсинов понадобиться два. Это же касается и салата. Вы можете взять столько, сколько захотите и выбрать тот,к оторый любите: добавить рукколу, беби-шпинат, айсберг, или ограничится классическим салатом.

Апельсин в салат должен попасть очищенным, без белых перегородок и кожицы, так что очистите желаемое количество долек. Из остатков выжмите сок – он нужен для заправки.

К соку добавьте чайную ложку жидкого меда и чайную ложку бальзамического уксуса, ложку оливкового масла, поперчите и посолите. Хорошо перемешайте, чтобы получилась эмульсия.

Печень очистите от пленок и жира, помойте и нарежьте крупными кусками. Жарьте на растительном масле, не выкладывайте слишком много, чтобы печень именно обжарилась, а не протушилась. С каждой стороны печень нужно жарить по паре минут не более. Когда она уже будет готова – добавьте мед и бальзамический уксус, хорошо перемешайте, пока уксус не испарится. Посолите и поперчите.

Теперь соберите салат: положите печень на тарелки, добавьте дольки апельсина, положите по горсти салата, полейте заправкой и посыпьте кунжутом. Ешьте, пока печень не остыла.

Также из куриной печени можно приготовить вкусное блюдо с черносливом. Чернослив – это еще один ингредиент, который отлично сочетается с печенкой.