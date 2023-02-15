Ідеальне поєднання. Рецепт салату з курячої печінки з апельсинами

Це простий і дієтичний рецепт, який можна доповнювати за власним бажанням й іншими інгредієнтами.

Related video

Куряча печінка — це смачний та універсальний продукт, з якого можна готувати буквально все: паштети, начинку для пиріжків, печеню та салати. І найкраще вона поєднується з цитрусовими, які відтіняють її смак.

Салат із печінки з апельсинами

Інгредієнти:

куряча печінка — 300 г;

один апельсин;

листя салату — побільше;

Для заправки:

мед — 2 ч. л.;

бальзамічний оцет — 2 ч. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

апельсиновий сік — 2 ст. л.;

кунжут, сіль.

Це салат готується досить інтуїтивно — адже тільки ви можете визначити, скільки апельсина підійде до кількості взятої печінки. Отже, можливо, апельсинів знадобиться два. Це саме стосується і салату. Ви можете взяти стільки, скільки захочете і вибрати той, який любите: додати руколу, бебі-шпинат, айсберг, або обмежитися класичним салатом.

Апельсин у салат повинен потрапити очищеним, без білих перегородок та шкірки, тож очистіть бажану кількість часточок. Із залишків вичавіть сік — він потрібен для заправки.

До соку додайте чайну ложку рідкого меду та чайну ложку бальзамічного оцту, ложку оливкової олії, поперчіть і посоліть. Добре перемішайте, щоб вийшла емульсія.

Печінку очистіть від плівок і жиру, помийте та наріжте великими шматками. Смажте на олії, не викладайте занадто багато, щоб печінка саме обсмажилася, а не протушкувалась. З кожного боку печінку потрібно смажити по кілька хвилин, не більше. Коли вона вже буде готова — додайте мед і бальзамічний оцет, добре перемішайте, доки оцет не випарується. Посоліть і поперчіть.

Тепер зберіть салат: покладіть печінку на тарілки, додайте часточки апельсина, покладіть жменю салату, полийте заправкою і посипте кунжутом. Їжте, доки печінка не охолола.

Також з курячої печінки можна приготувати смачну страву з чорносливом. Чорнослив — це ще один інгредієнт, який чудово поєднується з печінкою.