Готовимся к Масленице. Как приготовить идеальное тесто для блинов

Чтобы блины получились вкусными, необходимо соблюсти несложные правила.

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Не за горами Масленица, а значит, пора пересмотреть свои рецепты блинчиков, чтобы знать, чем радовать домочадцев с 20 по 26 февраля. Способов приготовления этого блюда существует огромное множество. Их делают на воде, пиве, кефире, но чаще всего – на молоке.

Чтобы блинчики получились вкусными, стоит придерживаться нескольких простых правил. Так, муку для них обязательно необходимо просеивать. В этом случае она более равномерно распределится по тесту, и блинчики будут более нежными. Перед тем, как отправлять тесто на сковородку, дайте ему немного постоять, чтобы все ингредиенты лучше соединились. И последний секрет: готовые блины нужно смазывать сливочным маслом, что сделает их еще вкуснее.

Классический рецепт блинчиков

Ингредиенты:

Мука – 100 гр;

Соль – щепотка;

Молоко – 200 мл;

Сахар – 1 ст. л;

Вода – 75 мл;

Растительное масло – 1 ст. л;

Масло сливочное – для смазывания.

Способ приготовления:

Муку просеять с солью в глубокую миску через мелкое сито. Сделать в центре муки углубление и вбить туда яйцо, размешать, собирая муку с краев к центру. Затем нужно молоко хорошо смешать с водой и сахаром и влить получившуюся смесь в муку, продолжая аккуратно мешать, пока в тесте не растворятся все комочки, а само оно станет похоже по консистенции на жидкую сметану. Туда же добавить растительное масло и снова перемешать.

Сковородку разогреть, смазать сливочным маслом ее поверхность. Хватит одного раза, дальше смазывать не нужно. Влить на сковороду примерно 1/3 половника теста для блинов. Приподнять сковороду над огнем и сделать быстрое круговое движение, чтобы тесто распределилось по всей поверхности сковороды. Через 30–35 секунд перевернуть блин на другую сторону. Готовить еще 10–12 секунд.

Готовый блин выложить на блюдо, смазать сливочным маслом. Продолжать печь блины, пока не будет использовано все тесто. Складывать блины стопкой, промазывая каждый блин небольшим количеством сливочного масла. При желании можно каждый блин посыпать слегка сахаром.

Если тесто получилось слишком густым, его можно разбавить молоком или водой, а если слишком жидким – поможет добавление муки.

[ + – ] И еще один рецепт вкусных блинов к Масленице

Напомним, как приготовить идеальные ажурные блинчики.