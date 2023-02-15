Готуємось до Масляної. Як приготувати ідеальне тісто для млинців

Щоб млинці вийшли смачними, необхідно дотриматися нескладних правил.

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Не за горами Масляна, а значить, настав час переглянути свої рецепти млинців, щоб знати, чим радувати домочадців із 20 по 26 лютого. Способів приготування цієї страви існує безліч. Їх роблять на воді, пиві, кефірі, але найчастіше — на молоці.

Щоб млинці вийшли смачними, варто дотримуватись кількох простих правил. Так, борошно для них обов'язково потрібно просіювати. В цьому випадку воно більш рівномірно розподілиться по тісту, і млинці будуть ніжнішими. Перед тим, як відправляти тісто на сковорідку, дайте йому трохи постояти, щоб усі інгредієнти краще поєдналися. Й останній секрет: готові млинці потрібно змащувати вершковим маслом, що зробить їх ще смачнішими.

Класичний рецепт млинців

Інгредієнти:

борошно — 100 г;

сіль — дрібка;

молоко — 200 мл;

цукор — 1 ст. л;

вода — 75 мл;

рослинна олія — 1 ст. л;

масло вершкове — для змащування.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти із сіллю у глибоку миску через дрібне сито. Зробити в центрі борошна поглиблення та вбити туди яйце, розмішати, збираючи борошно з країв у центр. Потім потрібно молоко добре змішати з водою і цукром та влити суміш, що вийшла, у борошно, продовжуючи обережно мішати, поки в тісті не розчиняться всі грудочки, а саме воно стане схоже за консистенцією на рідку сметану. Туди ж додати олію і знову перемішати.

Сковорідку розігріти, змастити вершковим маслом її поверхню. Досить одного разу, далі змащувати не треба. Влити на сковороду приблизно 1/3 ополоника тіста для млинців. Підняти сковороду над вогнем і зробити швидкий круговий рух, щоб розподілилося тісто по всій поверхні сковороди. Через 30-35 секунд перевернути млинець на інший бік. Готувати ще 10-12 секунд.

Готовий млинець викласти на блюдо, змастити вершковим маслом. Продовжувати пекти млинці, доки не буде використано все тісто. Складати млинці стопкою, промазуючи кожен млинець невеликою кількістю вершкового масла. За бажанням можна кожен млинець посипати злегка цукром.

Якщо тісто вийшло дуже густим, його можна розбавити молоком або водою, а якщо дуже рідким — допоможе додавання борошна.

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