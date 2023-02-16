Тонкие и вкусные. Как приготовить блинчики с корицей

День нужно начинать с вкусного и сытного завтрака.

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Блинчики на завтрак – это самый классический завтрак, который только можно придумать. Оладьи, блинчики, панкейки. Приготовить их просто, но нет лучшего способа для раннего утра продемонстрировать свою любовь к близким.

И популярная поговорка про "первый блин комом" не соответствует действительности. Блины приготовить очень просто и на сковороде с антипригарным покрытием они получаются идеально.

Блинчики с корицей

Ингредиенты:

Мука — 250 гр;

Молоко — 650 мл;

Два яйца;

Щепотка соли, сахар, масло растительное, масло сливочное;

Для начинки:

Молотая корица — 1 ч. л.;

Сахар — 1 ч. л.

В глубокой миске смешайте треть порции молока, яйца, сахар и соль. Сахар нужен всегда, даже если начинка у вас будет несладкой. Так что регулируйте его количество по своему вкусу. Взбейте смесь венчиком, а потом добавьте муку.

И снова тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Долейте оставшееся молоко и перемешайте. Соду добавьте в самом конце.

Масло разогрейте на сковороде и выпекайте блинчики на разогретом растительном масле. Готовятся они практически моментально, так что не отходите от плиты. Для начинки смешайте корицу и сахар, посыпайте смесью готовые блинчики, когда смажете их сливочным маслом и сворачивайте в конвертики.

Под воздействием температуры корица начнет источать чудесный аромат.

Напомним, также вы можете приготовить очень вкусные шоколадные блинчики. Для этого в блинное тесто добавьте растопленный шоколад, или порошок какао.