Тонкі та смачні. Як приготувати млинці з корицею

День потрібно починати зі смачного та поживного сніданку.

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Млинці на сніданок — це класичний сніданок, який тільки можна придумати. Оладки, млинці, панкейки. Приготувати їх просто, але немає кращого способу для раннього ранку продемонструвати свою любов до близьких.

І популярна приказка про "перший млинець нанівець" не відповідає дійсності. Млинці приготувати дуже просто й на сковороді з антипригарним покриттям вони виходять ідеально.

Млинці з корицею

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

молоко — 650 мл;

два яйця;

дрібка солі, цукор, олія, масло вершкове;

Для начинки:

мелена кориця — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.

У глибокій мисці змішайте третину порції молока, яйця, цукор і сіль. Цукор потрібен завжди, навіть якщо начинка у вас буде несолодкою. Тож регулюйте його кількість на свій смак. Збийте суміш вінчиком, а потім додайте борошно.

І знову ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

Долийте молоко, що залишилося, і перемішайте. Соду додайте наприкінці.

Олію розігрійте на сковороді й випікайте млинці на розігрітій олії. Готуються вони практично миттєво, тому не відходьте від плити. Для начинки змішайте корицю і цукор, посипайте сумішшю готові млинці, коли змастите їх вершковим маслом і згортайте в конвертики.

Під впливом температури кориця почне випромінювати чудовий аромат.

Нагадаємо, також ви можете приготувати дуже смачні шоколадні млинці. Для цього в млинцеве тісто додайте розтоплений шоколад, або порошок какао.