Обед для всей семьи. Как приготовить запеченную курицу с овощами

Считается, что это французский рецепт, но так курицу готовят по всему миру и она получается очень вкусной.

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Сейчас можно купить разделанную курицу и запечь в духовку полный противень крылышек, или ножек, но в целой запеченной курице тоже есть своя прелесть. Мясо получается сочным и вкусным. А овощи, которые запекаются вместе с мясом, станут отличным гарниром.

И не стоит забывать про сливочное масло – его экономить не стоит, тогда сверху курица получится хрустящей, а внутри – нежной.

Запеченная курица с овощами

Ингредиенты:

Тушка курицы – килограмм, или немного больше;

Одна красная луковица;

Одна желтая луковица;

Чеснок – 4 зубка;

Петрушка – 20 гр;

Одна морковка;

Сливочное масло — 50 гр;

Один стебель сельдерея;

Растительное масло — 50 мл.

Срежьте с курицы лишний жир. Потом его можно перетопить. Красный лук мелко нарежьте, чеснок мелко нарубите, и обжарьте все это на сливочном масле, пока они не станут мягкими. Зажаривать до хруста не надо. Петрушку мелко нарежьте и перемешайте с луком и чесноком. Это будет наша начинка. Наполните ею куриную тушку, но не слишком плотно, иначе мясо не пропечется. Добавьте кусочек сливочного масла. Свяжите курице ножки кулинарной нитью, крайние фаланги крылышек обрубите. Они слишком тонкие и могут подгореть в духовке. Крылышки привяжите к тушке.

Разогрейте сковороду и обжарьте курицу со всех сторон до золотистой корочки. После положите тушку на противень. А на сковороде и вытопившемся жире обжарьте крупно нарезанные лук, морковь и сельдерей. Посолите, приправьте тимьяном. Обложите курицу овощами. Можно также добавить слегка приваренный картофель. Сбрызните растительным маслом и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около часа.

Готовность курицы можно определить, проткнув кожицу на бедре острым ножом. Если сок выделяется прозрачный – курица готова.

Из курицы можно приготовить оригинальное блюдо, которое когда-то выдумали повара к коронации самой королевы Елизаветы II. Это блюдо под названием "Коронационный цыпленок" стало настолько популярным, что его готовят до сих пор.