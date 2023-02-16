Обід для всієї родини. Як приготувати курку з овочами

Вважається, що це французький рецепт, але так курку готують у всьому світі і вона виходить дуже смачною.

Related video

Зараз можна купити оброблену курку і запекти в духовці повне деко крилець, або ніжок, але в цілій запеченій курці теж є своя краса. М'ясо виходить соковитим та смачним. А овочі, які запікаються разом із м'ясом, стануть чудовим гарніром.

І не варто забувати про вершкове масло — його економити не варто, тоді зверху курка вийде хрумкою, а всередині — ніжною.

Запечена курка з овочами

Інгредієнти:

Тушка курки – кілограм, або трохи більше;

Одна червона цибулина;

Одна жовта цибулина;

Часник – 4 зубчики;

Петрушка – 20 гр;

Одна морквина;

Вершкове масло — 50 гр;

Одне стебло селери;

Рослинна олія — 50 мл.

Зріжте із курки зайвий жир. Потім його можна перетопити. Червону цибулю дрібно наріжте, часник дрібно нарубайте і обсмажте все це на вершковому маслі, поки вони не стануть м'якими. Смажити до хрускоту не треба. Петрушку дрібно наріжте і перемішайте з цибулею та часником. Це буде наша начинка. Наповніть нею курячу тушку, але не дуже щільно, інакше м'ясо не пропечеться. Додайте шматочок вершкового масла. Зв'яжіть курці ніжки кулінарною ниткою, крайні фаланги крилець обрубайте. Вони дуже тонкі і можуть підгоріти в духовці. Крильця прив'яжіть до тушки.

Розігрійте сковороду і обсмажте курку з усіх боків до золотистої скоринки. Після цього покладіть тушку на деко. А на сковороді і жирі, що витопився, обсмажте нарізані великими шматочками цибулю, моркву і селеру. Посоліть, приправте чебрецем. Обкладіть курку овочами. Можна також додати злегка приварену картоплю. Збризкайте олією і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько години.

Готовність курки можна визначити, проткнувши шкірку на стегні гострим ножем. Якщо сік виділяється прозорий – курка готова.

З курки можна приготувати оригінальну страву, яку колись вигадали кухарі до коронації самої королеви Єлизавети II. Ця страва під назвою "Коронаційне курча" стала настільки популярною, що її готують досі.