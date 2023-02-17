На Масленицу и не только. Как приготовить оригинальные финские блины в духовке

Блины паннукакку готовятся не на сковороде, а в духовке и это очень экономит время.

Related video

С 20 февраля будет праздноваться Масленица, один из самых "вкусных" зимних праздников. А значит, самое время готовить блины. Финские блины паннуккаку (дословно – "торт на сковороде"), готовятся из тех же ингредиентов, что и обычные блины, но запекаются в духовке.

И это очень экономит время. Ведь не нужно отдельно выпекать каждый блинчик, а просто вылить тесто на противень и когда паннукакку будет готов, разрезать его на порции. Готовят этот мега-блин, как со сладкой присыпкой, так и добавляют в него ветчину и овощи, делая его более сытным и вкусным.

Словом, это прекрасный и очень простой способ разнообразить свое меню.

Финские блины паннукакку

Ингредиенты:

Три яйца;

Сахар — 2 ст. л.;

Молоко — 500 мл;

Мука -250 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Щепотка соли.

Яйца взбейте с сахаром и солью венчиком, добавьте теплое молоко (это необязательная опция) и размешайте миксером, или венчиком.

Понемногу добавляйте муку и размешивайте, чтобы не было комочков. В конце добавьте растопленное сливочное масло.

Духовку разогреть до 200 градусов. Противень застелите пергаментом для выпечки. Если надо – смажьте маслом. Вылейте тесто. Тут есть нюанс. Если вы хотите более тонкий блинчик, то можно испечь сначала один паннукакку, а потом второй. А можно вылить все тесто и тогда он получится более толстеньким. Ориентируйтесь на размер своего противня, или формы для выпечки.

Запекайте 20–25 минут до румяной корочки, ориентируясь на свою духовку.

Тесто поднимается буграми, но в готовом виде оно немного опадет. Готовый блин смажьте сливочным маслом.

Подавайте паннукакку посыпав сахарной пудрой, с джемом и йогуртом. А можно сделать из него рулет с творогом и ягодами. Словом, блин готов, дальше можно экспериментировать как угодно.

Напомним, вы также можете приготовить вкуснейшие блинчики с корицей и сахаром.