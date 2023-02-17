На Масляну і не тільки. Як приготувати оригінальні фінські млинці у духовці

Млинці паннукакку готуються не на сковороді, а в духовці й це дуже економить час.

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З 20 лютого святкуватиметься Масляна, одне з "найсмачніших" зимових свят. Отже, саме час готувати млинці. Фінські млинці паннукакку (дослівно — "торт на сковороді"), готуються з тих самих інгредієнтів, що й звичайні млинці, але запікаються в духовці.

І це дуже заощаджує час. Адже не потрібно окремо випікати кожен млинець, а просто вилити тісто на деко й коли паннукакку буде готовий, розрізати його на порції. Готують цей мегамлинець, як із солодкою присипкою, так і додають до нього шинку й овочі, роблячи його більш поживним і смачним.

Словом, це чудовий і дуже простий спосіб урізноманітнити своє меню.

Фінські млинці паннукакку

Інгредієнти:

три яйця;

цукор — 2 ст. л.;

молоко — 500 мл;

борошно — 250 г;

вершкове масло — 50 г;

дрібка солі.

Яйця збийте з цукром і сіллю вінчиком, додайте тепле молоко (це необов'язкова опція) і розмішайте міксером, або вінчиком.

Потроху додайте борошно і розмішуйте, щоб не було грудочок. В кінці додайте розтоплене вершкове масло.

Духовку розігріти до 200 градусів. Деко застеліть пергаментом для випікання. Якщо треба — змастіть маслом. Вилийте тісто. Тут є нюанс. Якщо ви хочете тонший млинець, то можна спекти спочатку один паннукакку, а потім другий. А можна вилити все тісто і тоді він вийде товстішим. Орієнтуйтеся на розмір свого деко або форми для випікання.

Запікайте 20-25 хвилин до рум'яної скоринки, орієнтуючись на свою духовку.

Тісто піднімається горбами, але в готовому вигляді воно трохи опаде. Готовий млинець змастіть вершковим маслом.

Подавайте паннукакку посипавши цукровою пудрою, з джемом і йогуртом. А можна зробити з нього рулет із сиром та ягодами. Словом, млинець готовий, далі можна експериментувати як завгодно.

Нагадаємо, ви також можете приготувати смачні млинці з корицею та цукром.