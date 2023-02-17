Вкус детства. Рецепт вкуснейшего манника с лимоном

Манник – это один из тех пирогов, который возвращает в детство. Простой, но очень вкусный рецепт.

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Есть некоторые блюда, вкус которых вызывает приятную ностальгию. Сразу вспоминается детство, когда мама готовила, а вслед за приятным завтраком, или обедом можно было заниматься своими делами.

Сейчас ностальгические блюда готовить куда проще. Ведь продукты не нужно доставать, а просто купить в супермаркете. И окунуться в воспоминания. И манник очень просто готовить. В нем нет муки и месить тесто, а потом ждать, чтобы оно поднялось, не нужно.

Манник с лимоном

Ингредиенты:

Два яйца;

Кефир – полтора стакана;

Сахар;

Половинка лимона;

Сода – полчайной ложки;

Манка — 200 гр.

Манку залейте кефиром, оставив немного для пропитки, и оставьте на полчаса, чтобы крупа набухла. Выжмите сок из половинки лимона и натрите цедру на мелкой терке. К слову, чтобы сока получилось больше – чуть-чуть нагрейте лимон в микроволновке.

Затем добавьте к манке соду, сахар и яйца, хорошо перемешайте. Выложить тесто для манника в форму. Смазанную маслом и пеките в духовке, разогретой до 200 градусов. Выпекаться манник будет около 20 минут.

Манник можно пропитать остатками кефира с сахаром, а можно подавать, как есть, украсив шоколадом, сливками, или фруктами. А можно просто посыпать сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить еще одну ностальгическую выпечку – кекс "Зебра". Свое название пирог, или кекс получил из-за полосок, которые видны в разрезе.