Смак дитинства. Рецепт найсмачнішого манника з лимоном

Манник — це один із тих пирогів, який повертає в дитинство. Простий, але дуже смачний рецепт.

Related video

Є деякі страви, смак яких спричиняє приємну ностальгію. Одразу згадується дитинство, коли мама готувала, а слідом за приємним сніданком чи обідом можна було займатися своїми справами.

Наразі ностальгічні страви готувати куди простіше. Адже продукти не треба діставати, а просто купити у супермаркеті. І поринути у спогади. І манник дуже легко готувати. У ньому немає борошна та місити тісто, а потім чекати, щоб воно піднялося, не потрібно.

Манник із лимоном

Інгредієнти:

два яйця;

кефір — півтори склянки;

цукор;

половинка лимона;

сода — пів чайної ложки;

манка — 200 г.

Манку залийте кефіром, залишивши трохи для просочення, і залиште на пів години, щоб крупа набухла. Вичавіть сік із половинки лимона та натріть цедру на дрібній тертці. До речі, щоб соку вийшло більше — трохи нагрійте лимон у мікрохвильовій печі.

Потім додайте до манки соду, цукор і яйця, добре перемішайте. Викласти тісто для манника у форму, змащену маслом і печіть у духовці, розігрітій до 200 градусів. Випікатиметься манник приблизно 20 хвилин.

Манник можна просочити залишками кефіру з цукром, а можна подавати, як є, прикрасивши шоколадом, вершками або фруктами. А можна просто посипати цукровою пудрою.

Також можна приготувати ще одну ностальгічну випічку — кекс "Зебра". Свою назву пиріг, або кекс отримав через смужки, які видно в розрізі.