Это точно не салат. Два оригинальных рецепта с крабовыми палочками
Традиционно с крабовыми палочками готовят салаты, но из них можно приготовить и другие отличные блюда.
Крабовые палочки – это универсальный и недорогой продукт. Крабового мяса в них нет, но зато есть мясо белой рыбы. И с палочками можно приготовить множество вкусных блюд. И это будут не только салаты, для которых крабовые палочки используются чаще всего.
Оладьи с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 250 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Два яйца;
- Сметана – 100 гр;
- Мука – 50 гр;
- Соль, перец, другие специи.
Порежьте крабовые палочки помельче, а сыр натрите на крупной терке, смешайте сыр и палочки в миске.
Добавьте яйца, сметану и хорошо перемешайте. Добавьте муку, посолите и поперчите. Можете добавить любимую зелень и специи по своему вкусу. Жарьте оладьи на разогретом растительном масле.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 100 гр;
- Твердый сыр – 50 гр;
- Три яйца;
- Один зубок чеснока;
- Майонез – 2 ст. л.;
- Зелень, соль.
Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Добавьте к ним натертый на мелкой терке сыр, тертые крабовые палочки и чеснок, пропущенный через пресс.
Добавьте майонез и хорошенько перемешайте. Можете досолить, если надо и приправить любимой зеленью, например мелко нарезанным укропом. Руками скатайте небольшие порционные шарики и выложите на блюдо. При желании, можно обвалять в мелко нарезанных крабовых палочках.
Также с крабовыми палочками вы можете приготовить вкуснейшие роллы с начинкой из свежего огурца.