Это точно не салат. Два оригинальных рецепта с крабовыми палочками

Традиционно с крабовыми палочками готовят салаты, но из них можно приготовить и другие отличные блюда.

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Крабовые палочки – это универсальный и недорогой продукт. Крабового мяса в них нет, но зато есть мясо белой рыбы. И с палочками можно приготовить множество вкусных блюд. И это будут не только салаты, для которых крабовые палочки используются чаще всего.

Оладьи с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Два яйца;

Сметана – 100 гр;

Мука – 50 гр;

Соль, перец, другие специи.

Порежьте крабовые палочки помельче, а сыр натрите на крупной терке, смешайте сыр и палочки в миске.

Добавьте яйца, сметану и хорошо перемешайте. Добавьте муку, посолите и поперчите. Можете добавить любимую зелень и специи по своему вкусу. Жарьте оладьи на разогретом растительном масле.

Сырные шарики с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 гр; Твердый сыр – 50 гр; Три яйца; Один зубок чеснока; Майонез – 2 ст. л.; Зелень, соль.

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на мелкой терке. Добавьте к ним натертый на мелкой терке сыр, тертые крабовые палочки и чеснок, пропущенный через пресс.

Добавьте майонез и хорошенько перемешайте. Можете досолить, если надо и приправить любимой зеленью, например мелко нарезанным укропом. Руками скатайте небольшие порционные шарики и выложите на блюдо. При желании, можно обвалять в мелко нарезанных крабовых палочках.

Также с крабовыми палочками вы можете приготовить вкуснейшие роллы с начинкой из свежего огурца.