Це точно не салат. Два оригінальні рецепти з крабовими паличками

Традиційно з крабовими паличками готують салати, але з них можна приготувати інші відмінні страви.

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Крабові палички — це універсальний та недорогий продукт. Крабового м'яса в них немає, але є м'ясо білої риби. І з паличками можна приготувати багато смачних страв. І це будуть не лише салати, для яких крабові палички використовуються найчастіше.

Оладки з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – 250 г;

твердий сир – 100 г;

два яйця;

сметана – 100 г;

борошно – 50 г;

сіль, перець та інші спеції.

Поріжте дрібніші крабові палички, а сир натріть на великій тертці, змішайте сир і палички в мисці.

Додайте яйця, сметану і добре перемішайте. Додати борошно, посолити і поперчити. Можете додати улюблену зелень та спеції на свій смак. Смажте оладки на розігрітій олії.

Сирні кульки з крабовими паличками

Інгредієнти:

Крабові палички – 100 г; Твердий сир – 50 г; Три яйця; Один зубок часнику; Майонез – 2 ст. л.; Зелень, сіль.

Яйця відваріть круто, остудіть і натріть на дрібній тертці. Додайте до них натертий на дрібній тертці сир, терті крабові палички та часник, пропущений через прес.

Додайте майонез і добре перемішайте. Можете досолити, якщо треба і приправити улюбленою зеленню, наприклад, дрібно нарізаним кропом. Руками скачайте невеликі порційні кульки та викладіть на блюдо. За бажання можна обваляти в дрібно нарізаних крабових паличках.

Також з крабовими паличками ви можете приготувати найсмачніші роли з начинкою зі свіжого огірка.