Це точно не салат. Два оригінальні рецепти з крабовими паличками
Традиційно з крабовими паличками готують салати, але з них можна приготувати інші відмінні страви.
Крабові палички — це універсальний та недорогий продукт. Крабового м'яса в них немає, але є м'ясо білої риби. І з паличками можна приготувати багато смачних страв. І це будуть не лише салати, для яких крабові палички використовуються найчастіше.
Оладки з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – 250 г;
- твердий сир – 100 г;
- два яйця;
- сметана – 100 г;
- борошно – 50 г;
- сіль, перець та інші спеції.
Поріжте дрібніші крабові палички, а сир натріть на великій тертці, змішайте сир і палички в мисці.
Додайте яйця, сметану і добре перемішайте. Додати борошно, посолити і поперчити. Можете додати улюблену зелень та спеції на свій смак. Смажте оладки на розігрітій олії.
Сирні кульки з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Крабові палички – 100 г;
- Твердий сир – 50 г;
- Три яйця;
- Один зубок часнику;
- Майонез – 2 ст. л.;
- Зелень, сіль.
Яйця відваріть круто, остудіть і натріть на дрібній тертці. Додайте до них натертий на дрібній тертці сир, терті крабові палички та часник, пропущений через прес.
Додайте майонез і добре перемішайте. Можете досолити, якщо треба і приправити улюбленою зеленню, наприклад, дрібно нарізаним кропом. Руками скачайте невеликі порційні кульки та викладіть на блюдо. За бажання можна обваляти в дрібно нарізаних крабових паличках.
Також з крабовими паличками ви можете приготувати найсмачніші роли з начинкою зі свіжого огірка.