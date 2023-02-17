Ленивые шницели: быстрый рецепт нежнейшего блюда
Шницели получаются сочными и вкусными.
Шницель – визитная карточка австрийской кухни. Он представляет собой тонкий кусок мяса (обычно говядины) в панировке с сухарями. Мясо внутри шницеля остается сочным и очень нежным. Если у вас нет времени долго возиться у плиты, предлагаем приготовить ленивые шницели по рецепту из телеграмм-канала "Мамины рецепты". На выходе блюдо получается не менее вкусным, чем оригинал.
Нежные ленивые шницели
Ингредиенты:
- Филе куриное (или любое другое) – 500 гр;
- Сыр – 70 гр;
- Яйцо –1 шт;
- Мука – 35 гр (2 ст. л);
- Сметана – 50 гр;
- Растительное масло для жарки;
- Соль, специи (куркума, сушенный чеснок, черный перец, паприка);
- Зелень, лук.
Способ приготовления:
Филе нарезать на очень мелкие кусочки, сыр натереть на крупной терке, все смешать. В массу добавить все остальные ингредиенты, посолить, положить специи. На разогретую сковородку с растительным маслом выкладывать массу ложкой в форме котлеток. Обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой на небольшом огне.
Такие шницели можно приготовить также в духовке, мультиварке, электрогриле. Идеальным гарниром для них будут картофельное пюре, гречка, рис.
Напомним, как приготовить оригинальный шницель.