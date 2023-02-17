Ленивые шницели: быстрый рецепт нежнейшего блюда

Шницели получаются сочными и вкусными.

Related video

Шницель – визитная карточка австрийской кухни. Он представляет собой тонкий кусок мяса (обычно говядины) в панировке с сухарями. Мясо внутри шницеля остается сочным и очень нежным. Если у вас нет времени долго возиться у плиты, предлагаем приготовить ленивые шницели по рецепту из телеграмм-канала "Мамины рецепты". На выходе блюдо получается не менее вкусным, чем оригинал.

Нежные ленивые шницели

Ингредиенты:

Филе куриное (или любое другое) – 500 гр;

Сыр – 70 гр;

Яйцо –1 шт;

Мука – 35 гр (2 ст. л);

Сметана – 50 гр;

Растительное масло для жарки;

Соль, специи (куркума, сушенный чеснок, черный перец, паприка);

Зелень, лук.

Способ приготовления:

Филе нарезать на очень мелкие кусочки, сыр натереть на крупной терке, все смешать. В массу добавить все остальные ингредиенты, посолить, положить специи. На разогретую сковородку с растительным маслом выкладывать массу ложкой в форме котлеток. Обжаривать с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой на небольшом огне.

Такие шницели можно приготовить также в духовке, мультиварке, электрогриле. Идеальным гарниром для них будут картофельное пюре, гречка, рис.

Напомним, как приготовить оригинальный шницель.