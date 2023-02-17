Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Ліниві шніцелі: швидкий рецепт найніжнішої страви

Ліниві шніцелі
Фото: shvetylechka/instagram | Ліниві шніцелі

Шніцелі виходять соковитими та смачними.

Related video

Шніцель – візитна картка австрійської кухні. Він є тонким шматком м'яса (зазвичай яловичини) в паніровці з сухарями. М'ясо всередині шницелю залишається соковитим та дуже ніжним. Якщо у вас немає часу довго возитися біля плити, пропонуємо приготувати ліниві шницелі за рецептом з телеграм-каналу "Мамині рецепти". На виході страва виходить не менш смачною, ніж оригінал.

Ніжні ліниві шніцелі

Інгредієнти:

  • філе куряче (або інше) — 500 г;
  • сир – 70 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 35 гр (2 ст. л);
  • сметана – 50 г;
  • рослинна олія для смаження;
  • сіль, спеції (куркума, сушений часник, чорний перець, паприка);
  • зелень, цибуля.

Спосіб приготування:

Філе нарізати на дуже дрібні шматочки, сир натерти на тертці, все змішати. У масу додати решту інгредієнтів, посолити, покласти спеції. На розігріту сковорідку з олією викладати масу ложкою у формі котлеток. Обсмажувати по обидва боки до золотистого кольору під кришкою на невеликому вогні.

Такі шніцелі можна приготувати також у духовці, мультиварці, електрогрилі. Ідеальним гарніром для них будуть картопляне пюре, гречка, рис.

Як приготувати оригінальний шніцель.