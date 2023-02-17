Ліниві шніцелі: швидкий рецепт найніжнішої страви
Шніцелі виходять соковитими та смачними.
Шніцель – візитна картка австрійської кухні. Він є тонким шматком м'яса (зазвичай яловичини) в паніровці з сухарями. М'ясо всередині шницелю залишається соковитим та дуже ніжним. Якщо у вас немає часу довго возитися біля плити, пропонуємо приготувати ліниві шницелі за рецептом з телеграм-каналу "Мамині рецепти". На виході страва виходить не менш смачною, ніж оригінал.
Ніжні ліниві шніцелі
Інгредієнти:
- філе куряче (або інше) — 500 г;
- сир – 70 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 35 гр (2 ст. л);
- сметана – 50 г;
- рослинна олія для смаження;
- сіль, спеції (куркума, сушений часник, чорний перець, паприка);
- зелень, цибуля.
Спосіб приготування:
Філе нарізати на дуже дрібні шматочки, сир натерти на тертці, все змішати. У масу додати решту інгредієнтів, посолити, покласти спеції. На розігріту сковорідку з олією викладати масу ложкою у формі котлеток. Обсмажувати по обидва боки до золотистого кольору під кришкою на невеликому вогні.
Такі шніцелі можна приготувати також у духовці, мультиварці, електрогрилі. Ідеальним гарніром для них будуть картопляне пюре, гречка, рис.