Пальчики оближешь. Как приготовить сытные и вкусные гречаники

Перед подачей гречаники можно посыпать мелко порезанной зеленью.

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Если у вас осталось немного гречки с ужина или завтрака, она прекрасно подойдет для приготовления вкусного и сытного блюда, которое понравится всей семье, – гречаников с мясом. Также можно отварить свежей гречки. Как лучше всего приготовить гречаники, рассказала блогер под ником cook_with_me_at_home, поделившись проверенным рецептом.

Гречаники

Ингредиенты:

гречка сухая – 150 гр (если уже сваренная, то 300 гр);

лук большой – 1 шт;

мясо (любое) –1 кг;

яйца – 2 шт;

масло – для жарки;

специи: соль, перец, любимые – по вкусу;

мука – для панировки.

Для заливки:

томатный соус –1 стак;

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Сухую гречку перебрать, промыть и отварить в 300 мл воды до готовности. Получится 300 гр отварной гречки, с таким ее количеством гречневые будут более мясными. Если хочется более легкой вариации, то тогда лучше взять около 500 граммов вареной гречки.

Лук мелко порезать и поджарить на небольшом количестве растительного масла. Мясо пропустить через мясорубку и переложить получившийся фарш в глубокую миску. Яйца взбить вилкой, добавить в мясо, перемешать, туда же отправить жареный лук, специи и тщательно перемешать, а в конце добавить сваренную гречку. Еще раз перемешать.

Из получившейся массы сформировать продолговатые котлеты. На сковороде разогреть немного растительного масла. Сформированные гречаники запанировать в муке и обжаривать с обеих сторон, пока они не подрумянятся.

Готовые гречаники сложить в форму для запекания.

На масле обжарить мелко нарезанный лук и выложить его на гречаники, залить все томатным соусом. Если нет соуса, можно развести в 250 мл воды 50 гр томатной пасты.

Поставить форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Когда соус закипит, накрыть форму фольгой, убавить температуру до 180 градусов и запекать 40-50 минут. При подаче можно посыпать мелко порезанной зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить жаркое с мясом для сытного ужина.